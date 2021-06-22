أضحية العيد| هل تساهم المشروعات القومية للثروة الحيوانية في خفض الأسعار!

أسعار الأضاحي في العيد..

كعادة كل موسم مع اقتراب عيد الأضحى ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق، خاصة أسعار الأضاحي، ولكن في هذا العام يتوقع الخبراء الزراعيون استقرار أسعار اللحوم والأضاحي، بسبب المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي لتنمية الثروة الحيوانية.

استقرار الأسعار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروعات القومية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أدت إلى استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق وعدم ارتفاعها حتى مع دخول المواسم مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، مؤكدا أن اللحوم الحمراء متوفرة بشكل كبير وأسعارها في متناول الجميع.

أسعار منافذ الوزارة

وأضاف القرش خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر كيلو اللحوم يبدأ من 60 جنيهًا بمنافذ الوزارة، موضحا أن مشروع البتلو هو أكثر المشروعات التى ساهمت في استقرار أسعار اللحوم بمصر.

خطة الوزارة

وأكد متحدث وزارة الزراعة، أن الدولة تهتم بالقطاع الزراعي بشكل واضح منذ عام 2014، وانعكس هذا الاهتمام على التوسع وزيادة حجم الإنتاج الحيواني وبدائله، مشيرا إلي أن الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن وشبه الاكتفاء الذاتى من الأسماك، كان سببا أساسيا في استقرار أسعار اللحوم والأسماك.

مشروع البتلو

ولفت القرش إلى أن تمويل مشروع البتلو بقيمة 4.5 مليار جنيه، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم وزيادة حجم التمويل لصغار المربين، مؤكدًا أن المشروع يمثل طفرة كبيرة في المستقبل ويؤدي إلى زيادة أكبر في حجم المتاح واللحوم.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم

من جانبه قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء قبل عام 2015 وصلت إلى 48% فقط، والآن وصلت الآن إلى 58%، وذلك بفضل المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسي فى مجال الثروة الحيوانية فى النوبارية والفيوم وغيرها.



38 ألف مستفيد من مشروع البتلو

وأضاف نقيب الزراعيين خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز تلك المشروعات هو مشروع البتلو، والذي يخدم حوالي 38 ألف مستفيد، وبتمويل يصل إلى 5 مليارات جنيه، منوها إلى أن صغار المربين يعملون على مشروع البتلو، ليحسنوا من وضعهم وحالتهم الاجتماعية

توفير فرص العمل

وأشار خليفة إلي أن تلك المشروعات القومية قللت من فجوة استهلاك اللحوم الحمراء، وبالتالى استقرار الأسعار حتى فى المواسم مثل عيد الأضحي وغيره ، منوها إلي أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرًا وفرت الكثير من فرص العمل حتى أصبح القطاع الزراعي ثاني أكبر قطاع يوفر فرص عمل فى مصر.



إنجازات الرئيس السيسي

وأكد نقيب الزراعيين أن عهد الرئيس السيسي شهد مشروعات كبرى غيرت مخططات الدول في التعامل مع مصر، حتى أضحت القاهرة أكثر تأثيرا على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة ما شهدناه من إنجازات تحققت على أرض الواقع، من مدن جديدة في العلمين شمالا إلى أسوان الجديدة جنوبا، والمشروعات الزراعية من توشكى إلى المغرة إلى الدلتا الجديدة.

تحديات أمام القطاع الزراعي

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، هي تحديات كبيرة استطعنا التغلب عليها، موضحًا أن تطوير الريف المصري من أعظم المشروعات التي يقوم بها الرئيس السيسي حاليًا، و ينقل مصر نقلة كبيرة بسبب القضاء على الصعوبات في الريف، من خلال المشروعات المختلفة وأبرزها مشروع تبطين الترع.

لا ارتفاع أسعار في العيد

ومن جانبه ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا حاليا، ولا يوجد ارتفاع فى الأسعار قبل عيد الأضحى، وذلك يرجع لعدة أسباب؛ من أهمها "قلة الإقبال على شراء اللحوم والأضاحى مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين".

توفير اللحوم المجمدة

وأشاد "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بجهود وزارتي الزراعة والتموين فى توفير لحوم مجمدة ومبردة وحية بأسعار منخفضة؛ مما يخلق حالة تنافسية لدى التجار، ويعد سبب قوي للحفاظ على أسعار اللحوم.

نفس أسعار العام الماضي

وأضاف نقيب الفلاحين أن أسعار الأضاحي ستكون بنفس أسعار العام الماضى بسبب جهود الدولة فى ضخ تمويلات لمشروع البتلو؛ مما يزيد من وزن العجول، وبالتالى يتم توفيرها فى المتاجر، موضحا أن مجلس الوزراء نفى وجود أى ارتفاع قبل موسم عيد الأضحى وأى ارتفاع لدى أى تاجر يعد استغلالا واضحا.

أسعار الأضاحى هذا العام

وأوضح "أبو صدام"، أن أسعار اللحوم الحية فى الأضاحى تتراوح ما بين 55 و57 جنيها للكيلو في قائم البقري وما بين 45 إلى 50 جنيها للكيلو الجاموس القائم، فيما تراوحت أسعار العجول متوسطة الحجم ما بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للرأس والخروف الحي ما بين 3000 إلى 6000 جنيه، حسب حجم ونوع الخروف بمعدل 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

واختتم قائلا: "وصل كيلو الماعز قائم ما بين 45 إلى 60 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم البلدي المذبوحة ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو وتباع اللحمة المستوردة ما بين 70 إلى 80 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن معظم أسعار اللحوم لا تختلف كثيرا عن أسعارها في العام الماضي في نفس التوقيت".