عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شلبي جروب: تاريخنا معروف من التسعينيات.. ولا نلتفت لمروجي الشائعات

صدى البلد

أكدت شركة شلبي جروب، أن الاتهامات الموجهة لها بشأن وقائع نصب واحتيال ما هي إلا افتراءات تستهدف النماذج والكوادر الناجحة التي تسعى لتحقيق الطموحات والإنجازات، مؤكدة أنه لا توجد أى أحكام قضائية صادرة ضدها نهائيا، ونملك تاريخا حافلا بـ الإنجازات والمشروعات الاستثمارية.


وأوضحت الشركة، في بيانها، أنها لا تنتحل صفة الشركة الأم، مشيرة إلى أنها تعاقدت معها سابقا  بنسبة شراكة قدرت بـ 20%، ولكن تم الانفصال عنها أثناء تنفيذ المشروع "الجراجات الذكية"، وتم إخطار هيئة الاستثمار في ساعته وتاريخه لنكون كيان منفرد .
 

ونفت الشركة، ما يشاع من افتراءات واتهامات بـ الاستيلاء على مبلغ 190 ألف جنيه، مؤكدة أننا حددنا رسوم القيمة الإيجارية الخاصة بقطع الأراضي الحاصلين عليها وهي رسوم تقديرية مخففة على شركات المقاولات مقابل 380 قاعدة بـ 190 ألف جنيه حصل العميل على شيك صادر من أحد البنوك، وتم إيقافه بقرار من البنك ، نتيجة وجود خلافات، مؤكدا أن العميل يمتلك العقد الأصلي ، وذلك لضمان نزاهتنا .
 

وأفادت الشركة بأن فيما يتعلق بسعر أعمال خرسانية خاصة بمشروع الجراجات الذكية، القاعدة  بـ 450 ألف جنيه موجود بالقعد وهو واضح وصريح في التعاقد المبرم بين الشركة و كافة العملاء. 
 

كما نفت الشركة الاتهام الموجه لها بشأن الاستيلاء على 100 الف جنيه ، موضحه أنه تم فسخ التعاقد مع العميل و حصل على مستحقاته التعاقد ، لعدم قدرته المالية.


وأِشارت الشركة إلى أنها لم تطلب قروضا بقيمة تقدر بـ 18 مليون جنيه متسائلة كيف تكون المرحلة الأولي تقدر بـ أكثر من 4 مليارات جنيه ونتوجه للاقتراض، مشيرا إلى أن لديهم تحويلات من الخارج بقيمة مليار و200 مليون لتنفيذ جزء من المرحلة الأولى، إضافة إلى عقود استثمار خارجية بقيمة 500 مليون يورو كتمويل مبدئي لفتح المشروع، ليتيح تنفيذ 100% من المشروع على مستوى الجمهورية لافته أن المستهدف مليون ومئة وثمانون الف وحدة مع شراكتنا.
 

وطالبت الشركة اذا كان هناك ما يثبت بمطالبتنا اقتراض مبلغ 18 مليون جنيه فيواجهنا به، قائلةً: “مستعدون لمواجهة أي كيان محترم بالأدلة والبراهين والمستندات”.
 

وناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام بالتأكد من صحة الأخبار وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تخدم أهداف مروجيها.

شركة شلبي جروب الجراجات الذكية شركات المقاولات احكام قضائية المشروعات الاستثمارية

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب .. سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا شديدة الخطورة

مجلس الأمن المحطة قبل الأخيرة..أحمد موسى:لا نثق في إثيوبيا لأنها بلا عهد

لحل المسائل العالقة.. وزير خارجية البحرين يدعو نظيره القطري لزيارة المملكة

حادث قطار حلوان.. السكة الحديد: إزالة المنازل لمسافة 15 مترا من الخطوط

زاهي حواس يشيد بإنجازات ونجاحات رئيس جامعة القاهرة

الزمالك يتصدر تويتر بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

الطريق مسدود.. السودان يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ