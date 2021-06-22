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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طريقة سهلة لتقليل الشهية

خبيرة تغذية تكشف سبب انتشار مرض السمنة بين المصريين

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات مع مرضى السمنة، موضحة أنها لا تحرم مريض السمنة من تناول صنف معين من الطعام، ولكنها تُقلل الكمية التي يتناولها.

وأضافت  دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المجتمع المصري لديه ثقافة جيدة عن الأطعمة التي تتسبب في زيادة الوزن، ولكن ليس لديهم القدرة على التحكم في شهيتهم في تناول الطعام.

وأشارت دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إلى أنه يجب مساعدة مريض السمنة على تقليل كمية الغذاء التي يتناولها، معلقة: "ربنا مخلقش داء إلا وخلق له دواء"، منوهة بأن من يعاني من شهية كبيرة يمكن مساعدته بتناول أعشاب تغلق شهيته وتساعده في إنقاص الوزن.


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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك أعشاب تساعد على تقليل الشهية، موضحة أنها تساعد مريض السمنة بمكمل غذائي يحتوي على مواد فعالة معينة تساعده على التخلص من زيادة الوزن.

وأشارت  دعاء سهيل، إلى أنها نجحت مع فريقها المعاون في مساعدة عدد كبير من مرضى السمنة في التخلص من الوزن الزائد، ويتم تكريمها في أكبر مهرجانات مصر على ما تقوم به.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، أن تكريمها في المهرجانات المختلفة وسام على صدرها، ولكن دعوة مريض السمنة لها بعدما يفقد وزنه تعتبر أغلى تكريم لها.

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