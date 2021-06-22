عدم حضور وزيرة الثقافة ختام حفل مهرجان الإسماعيلية.. اعرف السبب

قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة منعتها ظروف العمل من حضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرا إلى أن الوزيرة أعربت عن سعادتها بما تم إنجازه.

وأضاف "عبد الجليل"، أوجه الشكل إلى كافة القائمين على المهرجان خاصة أنهم قدموا أفضل ما لديهم من أجل خروج هذه الدورة إلى بر الأمان كما أن كل شخص في المهرجان يحاول أن يسعى جاهدا لإعلاء المصلحة العامة ولذلك نال المهرجان ردود فعل إيجابية على مدار 7 أيام.



بينما قال محمد الباسوسي، رئيس المركز القومى للسينما عن رسالة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي لم يسعفها الوقت لحضور حفل الختام لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مؤكدا أنها سعيدة بما قدم في المهرجان خاصة أنه أقيم في ظل ظروف صعبة.

وأضاف الباسوسي، أن إقامة مهرجان الإسماعيلية في ظل الظروف الصعبة يعد مكسب كبير لصناعة السينما واستطعنا أن نعبر بهذا المهرجان إلى بر الأمان.

فعاليات ختام مهرجان الإسماعيلية

تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 22، حفل ختام المهرجان وإعلان جوائز المهرجان، وكانت كرمت إدارة المهرجان الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي «شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب» في دورة هذا العام، التي عقدت خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2021 بمدينة الإسماعيلية.

شهدت الدورة مشاركة 100 دولة بأعمال في المسابقات الدولية الأربعة وهى الأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك والأفلام الروائية القصيرة والتى تضم أفلام الدول الأجنبية والعربية المشاركة.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" وتقام دورته الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا " وبرعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة والأثار وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.