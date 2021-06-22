ضبط 30 أسطوانة غاز قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع ومطابقتها للمواصفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

في نفس السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة والمتابعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة تموينيه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ٦ تقارير ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن بين ٦ : ١٣ جرام في الرغيف.

- محضر حيازة وتجميع ٣٠ أسطوانة بوتاجاز منزلي بقصد الاتجار والتربح من بيعها بالسوق السوداء.

- تحرير ٣ محاضر ذبح وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بدون كشف الطبي قبل الذبح.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، حملة مكبرة بنطاق مركز إيتاي البارود، للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة ، وأسفرت الحملة عن ضبط الآتي :-

- ضبط صيدلية غير مرخصة بنطاق إيتاي البارود، كما تم ضبط 3295 صنف دواء بكميات كبيرة من الأدوية والتي تقدر بآلاف العبوات مجهول المصدر، وتم نقل الكميات المضبوطة بالكامل والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز شبراخيت، وأسفرت الحملات عن ضبط الآتي :-

- ضبط كمية قدرها 5000لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصة

- ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وسجل صناعي والتحفظ على 1000 لتر صابون و 1000 لتر كحول

- ضبط 240 عبوة خل داخل أحد مراكز البيع مجهولة المصدر.

- ضبط 230 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية.

- المرور على عدد من مستودعات البوتاجاز وتم تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

- ضبط كمية من الأكياس السوداء لاستخدامها في تعبئة المواد الغذائية.

- ضبط 5 محلات لعدم الاعلان عن الاسعار

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ، حملة تموينية لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بحوزته ٤٢٠٠ رغيف مدعم تم إنتاجه قبل المواعيد المقررة رسميا لبيعها في الأسواق السوداء ، وكذلك ١٢٨ بطاقة تموين مدعم.

تم التحفظ على البطاقات التموينية والخبز المدعم وتسليمهم لديوان مركز شرطة إدكو، وتحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ، وجاري العرض على النيابة العامة.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عبارة عن الآتي

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز

- محضر عدم نظافة أدوات العجين

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الشهر الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عبارة عن الآتى:-

-تحرير 5 محاضر نقص، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن

- تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسمية

- محضر غلق مخبز وعدم قيامه بالعمل والإنتاج

تم تحرير التقارير وإرسالها إلى مديرية التموين لتحصيل الغرامات حفاظاً على المال العام.