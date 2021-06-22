حادث قطار حلوان.. السكة الحديد: إزالة المنازل لمسافة 15 مترا من الخطوط

هيئة السكة الحديد ليس لها أي ذنب في حادث قطار حلوان

أكد المهندس مصطفى عبداللطيف أبو المكارم، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن هيئة السكة الحديد ليس لها أي ذنب في حادث قطار حلوان الذي وقع أمس حينما اصطدام قطار بميني باص، لأنه كان هناك سيارات تسير عكس اتجاه القطار وهذا سبب الاصطدام بعدما حاول السائق تفادي التصادم، لأنه كان يسير بسرعة بطيئة 20 كيلو في الساعة.

وأضاف "أبو المكارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة النقل ليس لها اي سلطة في إزالة العقارات على حرم خط السكة الحديد، كما أنه عقب حادث أمس كان هناك تحرك جاد من الدولة بوجود الحرم لـ15 مترا وإزالة أي بناء مخالف كي تكون أمانا للمواطنين.

وتابع رئيس هيئة سكك حديد مصر: "هذا الخط من السكة الحديد به الكثير من العقارات المخالفة وسيتم إزالت أي منزل لزيادة حرم السكة الحديد لـ15 مترا وتعويض المواطنين، وسيكون هناك سور لكي يزيد أمان المواطنين".

وأعلنت هيئه سكك حديد مصر أنه في تمام الساعه 5.45 مساء أمس أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافه بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكه ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لايوجد به أى مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى إحتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر وجاري المتابعه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن وفاة مواطنينين وإصابة 6 آخرين.