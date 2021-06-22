إصابة 3 أشخاص فى حادث على طريق جمصه

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم على طريق جمصه .



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من قسم شرطة جمصة بورود اشارة من مستشفى جمصة المركزى بوصول كلا من محمد حسن مصطفي ٣٣ عاما عامل مصابا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بقاع الجمجمة محمد السيد أحمد ١٨ عاما عامل، مصابا بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بقاع الجمجمة و مجدي عبدالغنى الشحات بغدادي ٤٣ عاما عامل مصابا بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، ويقيمون قرية" المستعمرة الغربية" دائرة مركز الستاموني ( إدعاء حادث طريق) وتم تحويلهم الي مستشفي بلقاس المركزي .



بإنتقال الضباط والفحص وسؤال المصاب الثالث قرر بأنه حال استقلالهم دراجة نارية" بدون لوحات معدنية" قيادة المصاب الثاني، وسيرهم بها بالمنطقة الصناعية - دائرة القسم إختل مقود القيادة بيده نتيجة تخطيه إحدي المطبات الصناعية مما أدي إلي إنقلابهم بالدراجة النارية علي جانب الطريق وحدوث إصابتهم ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .



وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجة النارية الى منزل ذويه .



تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٥٨ /٢٠٢١ جنح قسم جمصة ، وجارى العرض علي النيابة العامة.