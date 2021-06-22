خبيرة تغذية تحذر من إعلانات عقاقير التخسيس على السوشيال ميديا

حذرت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.



وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراء لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

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أهمية الخدة الدرقية في التخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الغدة الدرقية مسئولة عن إفراز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية.

وأكدت أنه من المفترض الاستفادة من ساعات النهار التي يفرز فيها الهرمون لحرق سعرات الأكل، موضحة أنه فى حالة وجود شهية مرتفعة لمريض السمنة، يتطلب الحصول على مادة فعالة من الألياف.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنه لابد من عدم إرهاق العضلات بالرياضة العنيفة واستبدالها بـ المشي.

صنف الأشخاص على أنهم يعانون من السمنة المفرطة سريريا ومن ثم زيادة خطر إصابتهم بمرض السكري، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وقد يصابون أيضًا بالسكتة الدماغية.

ويمكنك استخدام أداة مؤشر كتلة الجسم كأداة مهمة لمعرفة مدى صحة وزنك بالنسبة إلى طولك إلى حد كبير.

ولا تؤخذ دهون الجسم في الحسبان عند مقارنتها بمحتوى العضلات؛ لذا فإن الرياضي طويل القامة الذي يتمتع بحالة بدنية ممتازة قد يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن.

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك أعشاب تساعد على تقليل الشهية، موضحة أنها تساعد مريض السمنة بمكمل غذائي يحتوي على مواد فعالة معينة تساعده على التخلص من زيادة الوزن.

وأشارت دعاء سهيل، إلى أنها نجحت مع فريقها المعاون في مساعدة عدد كبير من مرضى السمنة في التخلص من الوزن الزائد، ويتم تكريمها في أكبر مهرجانات مصر على ما تقوم به.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، أن تكريمها في المهرجانات المختلفة وسام على صدرها، ولكن دعوة مريض السمنة لها بعدما يفقد وزنه تعتبر أغلى تكريم لها.