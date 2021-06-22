شبكة ألياف ضوئية.. وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة..فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي” أن إدارة الشبكات سيكون من تخصص وزارة التربية والتعليم.

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الحكومة بالكامل تتكاتف معا من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، منوها إلى ان تابلت الثانوية العامة مرتبط بشبكة منفصلة تماما عن الإنترنت.

وأشار طلعت إلى أن الشبكة عليها أكثر من 2500 مدرسة مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التى تعلم عدد المدارس .



قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارت أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.



وأضاف "عمرو طلعت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بإعداد وزارة السياحة إلى العاصمة الجديدة.



وأكد أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، مشددا على أن الوزارت ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.