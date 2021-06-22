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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الشركة المصرية للاتصالات

زيارة رئاسية.. رئيس شركة ليبية يعلن خبرا سارا لـ مصر و ليبيا

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح أن هناك توقيع اتفاقيات تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات ليبية فى مجالات التدريب والاستشارات و الدعم الإداري والخدمات الدولية. 


وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تنفيذ مشروعات تمثل الأولوية لليبيا تشمل البنية التحتية الرقمية. 


ولفت إلى أن العقود التى تم التوقيع عليها ملزمة لـ الجانب المصري و الليبي، وأن التنفيذ سيكون خلال الأسابيع المقبلة.


وفى نفس السياق قال الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد و الاتصالات، إنه تم توقيع عقود مهمة مع الأشقاء فى مصر، وان هذا استكمال لم تم الاتفاق عليه من قبل خلال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى لـ ليبيا.


وكشف أنه سيتم تدريب حوالى 500 عامل فى قطاع الاتصالات فى ليبيا، وأنه تم الحديث فى أن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر و ليبيا، وسيتم التوقيع على الاتفاقية خلال الزيارة الرئاسية الأسبوع المقبل، وأن هذه الاتفاقية تضم مجموعة كبيرة من المشروعات منها إنشاء مدن ذكية فى ليبيا، واستثمار فى شركات الألياف الآلية، و أن مراكز بيانات فى ليبيا، وان من يقوم بذلك شركة مصرية ليبية مشتركة.

 

للتيسير على المواطنين.. وزير الاتصالات يعلن تطبيق التحول الرقمي فى 60 خدمة

 

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي تم في 60 خدمة مختلفة حتى الآن، وجاري إطلاق مجموعة جديدة للتيسير على المواطنين.

 

ونوه إلى أنه من ضمن هذه الخدمات خدمة تجديد رخص السيارت التي أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، لافتا إلى أن منصة مصر أصبحت تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.


وأضاف أنه في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

 

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني اليوم كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بالتحول الرقمي واستعداد وزارة السياحة للانتقال إلى العاصمة الجديدة.


وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم، منوها إلى أن إدارة الشبكات ستكون من تخصص وزارة التربية والتعليم.


وشدد على أن الحكومة بالكامل تتكاتف معا من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، منوها إلى ان تابلت الثانوية العامة مرتبط بشبكة منفصلة تماما عن الإنترنت.


ولفت إلى أن الانتقال للعاصمة سيكون انتقال لا ورقي، موضحا هذا الانتقال يستلزم إقامة عملية أرشفة ومسح ضوئي لأكثر من مليار ورقة ، منوها إلى أن قاعدة البيانات التي سيعتمد عليها داخل العاصمة مؤمنة بالكامل.
 

وأكد  أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية وتنفيذ التحول الرقمي، مشددا على أن الوزارت ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.

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