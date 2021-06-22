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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: نأمل أن تراعي قطر وحدة الخليج العربي

لحل المسائل العالقة.. وزير خارجية البحرين يدعو نظيره القطري لزيارة المملكة

أرشيفية
أرشيفية

دعا وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري إلى زيارة البحرين لمناقشة لحل المسائل العالقة بين البلدين.

 

وقال الزياني في بيان، إن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين، وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين الشقيقين هما شعب واحد تجمعهما أواصر الأخوة والمصير الواحد.

 

وأضاف البيان أن مملكة البحرين التزامًا منها بما نص عليه بيان قمة العلا، وانطلاقًا من نواياها الطيبة تجاه الأشقاء، وجهت دعوة إلى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في مملكة البحرين لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان قمة العلا، والمضي قدمًا في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك والحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وأكد البيان أن وحدة الصف بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون مطلب شعبي لكافة أبناء دول المجلس، وهو ما نص عليه بيان قمة العلا، الذي أكد على التزام الدول بتضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، وبوقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والاقليمي لأي منها.

 

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى أن يمضي الأشقاء في قطر على الطريق السهل الصائب الذي يحقق الوحدة الخليجية بأسمى معانيها وقيمها المتأصلة في وجدان الشعوب، داعيًا دولة قطر إلى التفاعل الايجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن تعديل الخطة الاقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط، والذي يدعو البلدين إلى اتاحة المجال أمام المساعي الحميدة لرئيس المنظمة للوصول الى توافق بين البلدين حول تنظيم الحركة الجوية في المنطقة، بما يضمن أمن وسلامة الطيران المدني الدولي ويحفظ حقوق جميع الدول الأمر الذي سيؤدي إلى ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والترابط.

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