عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لهذه الأسباب .. سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا شديدة الخطورة

كورونا
كورونا

تعد سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا من أخطر نسخ الفيروس المتحورة على مستوى العالم حيث تنتشر بشكل سريع جدا وتأثيرها قوى على جسم الإنسان مما تسبب في ارتفاع عدد الوفيات.

ووفقا لما جاء فى موقع “ المصدر: نوفوستي” أوضح رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، أن خطر سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا يكمن في أن فور اختراقها للجسم، تصبح أشد مقاومة للأجسام المضادة.

سريعة الانتشار وأعراضها مختلفة.. تفاصيل عن سلالة دلتا الجديدة

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

وأشار ألكسندر إلى أن سلالة دلتا الهندية خطيرة جدا لأنها تمتلك طريقة مختلفة للتفاعل مع خلايا جسم الإنسان. فهي لا تدمر هذه الخلايا، بل تعمل على الانتشار بسرعة بالانتقال من خلية إلى أخرى مع تشكيل خلايا متعددة النوى.

وأوضح أن عند تمكن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا من اختراق الجسم تصبح قادرة على الصمود ومقاومة الأجسام المضادة المنتشرة في الدم، هذه الفيروسات المتحورة تستخدم هذه الخدعة بشكل ماكر.
 

وأكد ألكسندر أن احتياطي الأجسام المضادة بعد التطعيم بـ "سبوتنيك V" مرتفع بما يكفي لحماية الإنسان من جميع السلالات المعروفة لعدوى فيروس كورونا المستجد، قال إن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا، وهى أكثر عدوانية فهي تقصر فترة الانتقال إلى شكل حاد من المرض.

سلالة دلتا الهندية فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V الأجسام المضادة

موضوعات متعلقة

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

تحت السيطرة .. مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

خطر جديد يداهم المتعافين من كورونا.. وهذه أعراضه

ترشيحاتنا

متحدث الكهرباء: 37 مليون مشترك.. وخفض أسعار الاستهلاك الصناعي

أضحية العيد| هل تساهم المشروعات القومية للثروة الحيوانية في خفض الأسعار!

وزير الاتصالات : انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية

تعرف على أبرزها.. "الاتصالات": إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية

سيارة شهدت "خناقة" بين رشدي أباظة و عادل أدهم.. اعرف القصة.. صور

كرواتيا تتعادل مع اسكتلندا بهدف لمثلهما في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ