لهذه الأسباب .. سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا شديدة الخطورة

تعد سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا من أخطر نسخ الفيروس المتحورة على مستوى العالم حيث تنتشر بشكل سريع جدا وتأثيرها قوى على جسم الإنسان مما تسبب في ارتفاع عدد الوفيات.

ووفقا لما جاء فى موقع “ المصدر: نوفوستي” أوضح رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، أن خطر سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا يكمن في أن فور اختراقها للجسم، تصبح أشد مقاومة للأجسام المضادة.

وأشار ألكسندر إلى أن سلالة دلتا الهندية خطيرة جدا لأنها تمتلك طريقة مختلفة للتفاعل مع خلايا جسم الإنسان. فهي لا تدمر هذه الخلايا، بل تعمل على الانتشار بسرعة بالانتقال من خلية إلى أخرى مع تشكيل خلايا متعددة النوى.

وأوضح أن عند تمكن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا من اختراق الجسم تصبح قادرة على الصمود ومقاومة الأجسام المضادة المنتشرة في الدم، هذه الفيروسات المتحورة تستخدم هذه الخدعة بشكل ماكر.



وأكد ألكسندر أن احتياطي الأجسام المضادة بعد التطعيم بـ "سبوتنيك V" مرتفع بما يكفي لحماية الإنسان من جميع السلالات المعروفة لعدوى فيروس كورونا المستجد، قال إن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا، وهى أكثر عدوانية فهي تقصر فترة الانتقال إلى شكل حاد من المرض.