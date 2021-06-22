رئيس السكة الحديد: حادث قطار الإسكندرية خطأ سائق الجرار.. وأساء تقدير المسافة

أكد المهندس مصطفى عبداللطيف أبو المكارم، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن حادث قطار الإسكندرية والذي وقع اليوم هو عبارة عن خطأ بشري من سائق الجرار؛ لأنه من المفترض أن ينتظر تحرك القطار ووجود مسافة آمنة حتى يبدأ في التحرك، إلا أنه أساء تقدير المسافة ولم ينتظر.

وأضاف "أبو المكارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعجل سائق الجرار الذي اصطدم بقطار الاسكندرية للوصول للورشة سبب في الاحتكاك مع القطار الأخر ووقوع الحادثة مما تسبب في وصول الإصابات لـ40 إصابة.

وأوضح رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن حركة القطارات لم تتأثر بهذا الحادث، حيث إنه تم فصل العربات التي تم الاصطدام بها وتحرك القطار على الفور حتى لا يتعطل المواطنين، مشيرًا إلى أن جزء من إصابات قطار الأسكندرية غادروا المستشفيات.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ٤٠ مواطناً، في حادث قطار الإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد «مجاهد» أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.