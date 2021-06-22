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رئيس التحرير
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مجلس الأمن المحطة قبل الأخيرة..أحمد موسى:لا نثق في إثيوبيا لأنها بلا عهد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأفريقي -تحت قيادة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية- فشل في التقدم خطوة واحدة في أزمة سد النهضة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن ينقص كوب واحد من حصة مصر من المياه كما أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي.

وأكد أن إثيوبيا تريد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة ومن ثم التوصل لاتفاق وهو عكس ما تريده مصر والسودان، اللتان ترفضان ما تسعى إليه أديس أبابا.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو الورقة والمحطة قبل الأخيرة بالنسبة لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، حيث إن الدولتين لديهما بدائل أخرى.

وأوضح أن إثيوبيا تتعامل بمنتهى العنجهية والتكبر -«مش عارف ليه»- مشيرًا إلى أن الصبر والمفاوضات لا يمكن أن تستمر مدى الحياة، لافتا إلى أن كلمة مجلس الأمن هي الفيصل في القضية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الملء العام الحالي، يختلف عما كان عليه العام السابق في 2020، ومن ثم الإجراءات التي سيتم اتخاذها سوف تكون مختلفة، مختتما «لا تثق في إثيوبيا لأنه لا يوجد لها عهد»


‏وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة التي تهدد حياة الملايين، مضيفة أن إثيوبيا قابلت جهودنا المخلصة لحل الأزمة بتعنت.

وتابعت أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي للأزمة وصلت إلى طريق مسدود.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة منتصف يونيو الجاري، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. 

 

 

 

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