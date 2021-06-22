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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: زيارة رئيس الوزراء اليوناني تكشف ثقل مصر الدولي

النائب عمرو القماطى
النائب عمرو القماطى

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي، مضيفا أن لها أبعادًا سياسية واستراتيجية واقتصادية واسعة المدى.

 

وأوضح “القطامي”، خلال تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، تؤكد على العلاقة الوثيقة بين مصر واليونان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وغيرها من مجالات التعاون، كما تلفت النظر إلى علاقات مصر المتنامية بالاتحاد الأوروبي.

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وشدد عضو طاقة النواب، على أن الزيارة لها أبعاد استراتيجية أخرى تتعلق بالوضع في ليبيا وبحقول الطاقة في شرق المتوسط وهناك تنسيق مصري- يوناني تام في هاتين القضيتين.


ونوه النائب بأن زيارة رئيس الوزراء اليوناني، تكشف كذلك عن ثقل مصر الدولي والإقليمي واحترامها من قبل دول الجوار والتنسيق الحتمي معها في مختلف المجالات.

 

وأضاف النائب، أن العلاقات بين العلاقات بين واليونان شهدت تناميًا ملحوظًا، خلال السنوات الماضية  فى حجم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى.

 

واختتم القطامي، بأنها زيارة هامة وفي توقيت حساس ولها أبعاد مستقبلية لصالح القاهرة وأثينا.

مجلس النواب الرئيس السيسي رئيس وزراء اليونان الاتحاد الأوروبي لجنة الطاقة والبيئة

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