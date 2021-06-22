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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجلترا تتقدم على التشيك بهدف ستيرلنج في يورو 2020

صدى البلد

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره التشيكي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”.

رحيم ستيرلنج كان قريبًا من تسجيل هدف التقدم للإنجليز في الدقيقة الثانية، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 12، استطاع رحيم ستيرلنج تسجيل الهدف الأول للإنجليز بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيراليش من الجهة اليسرى.

تشكيل إنجلترا أمام التشيك في يورو 2020

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا أمام التشيك كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - كالفين فيليبس - جاك جيراليش

خط الهجوم: بوكايو ساكا - رحيم ستيرلنج - هاري كين

وضمن مننتخبا إنجلترا والتشيك تأهلهما لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، حيث يتقاسما صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

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