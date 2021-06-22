تعرف على أبرزها.. "الاتصالات": إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق 15 خدمة جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، مؤكدا أن عدد الخدمات أصبح 75 خدمة.

أهم الخدمات

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على فضائية “دي إم سي”، أن أهم الخدمات التي يتم تقديمها هي “خدمات الأحوال المدنية، واستخراج بدل فاقد وتالف لبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى مستخرج شهادة الميلاد والوفاه”.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يوجد أيضا “خدمات التوثيق” بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدا أنه سوف نطلق دفعات أخرى من الخدمات بشكل متتابع خلال الشهور القادمة حتى نهاية العام.

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارات أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.



وأضاف "عمرو طلعت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بإعداد وزارة السياحة إلى العاصمة الجديدة.



وأكد أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، مشددا على أن الوزارات ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.