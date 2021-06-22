بسبب عيد الأب .. حمادة هلال يمازح متابعيه

مازح الفنان حمادة هلال متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب عيد الأب.



وكتب حمادة هلال عبر حسابة الشخصي بتويتر قائلا "‏هو عيد الاب لسه شغال ؟ ".



نفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

كتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

يذكر أن حرص الفنان حمادة هلال على تهنئة النجم مصطفى قمر لزواج نجله إياد، ونشر صورا من حفل الزفاف عبر حسابه على "إنستجرام".



وكتب حمادة هلال قائلا: "الف مبروك اجمل عريس إياد مصطفى قمر ربنا يحفظك ويبارك فى عمرك مصطفى ياحبيبي ياصاحبي عقبال تيام ان شاء الله وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان".



واحتفل الفنان مصطفى قمر امس بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين .



حيث غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات و كان أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.