كرواتيا تتعادل مع اسكتلندا بهدف لمثلهما في يورو 2020

تعادل منتخب التشيك واسكتلندا بهدف لمثلهما في المباراة المقامة بينهما في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”.

تقدم نيكولا فلاسيتش لمنتخب كرواتيا في الدقيقة ١٧ بعد تلقيه تمريرة رائعة من إيفان بيريسيتش.

وفي الدقيقة ٤٢، أحرز كالوم ماكجريجور هدف التعادل لمنتخب اسكتلندا، لينتهي الشوط الأول بتعادلهما بهدف لمثلهما.

تشكيل كرواتيا أمام اسكتلندا في يورو 2020

وجاء تشكيل كرواتيا لمواجهة اسكتلندا كالآتي:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفتش - ديجان لوفرين - فيدا - جفاردويل

خط الوسط: بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيفان بيريزيتش - فلاسيتش - بيتكوفيتش

تشكيل اسكتلندا أمام كرواتيا

أما تشكيل اسكتلندا فضم كل من:

في حراسة المرمى: مارشال

خط الدفاع: ماكتومناي - هانلي - كيران تيرني

خط الوسط: أودونيل - أرمسترونج - ماكجريجور - ماكجين - أندرو روبرتسون

خط الهجوم: ديكس - شاي أدامز

ويحتل منتخبا كرواتيا واسكتلندا المركزين الثالث والرابع على الترتيب في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة لكل منهما، وانتصار أي منهما يعني تأهله لدور الـ 16.