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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس شباب النواب: التواصل مع الحكومة يصب في مصلحة المواطن

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء مع اللجان النوعية بالبرلمان

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللجان النوعية في مجلس النواب.

 

وقال محمود حسين في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة  "المذاع على قناة " المحور"، :" أحد إنجازات الرئيس السيسي هو إحداث  التواصل بين الحكومة والنواب".

 

وأضاف محمود حسين : لقاء اليوم مع رئيس الوزراء هو ثاني لقاء مع اللجان النوعية وهذا التواصل يحل مشاكل كثيرة جدا ".

 

وتابع محمود حسين " يتم العمل في هذه اللقاءات على حل المشاكل بشكل فوري والتعاون والتواصل بين الحكومة ومجلس النواب  يصب في مصلحة المواطنين ".

 

وأكمل محمود حسين :"   شكل الحكومة تغير وتم القضاء على الفجوة بين الحكومة ومجلس النواب وهناك تواصل بين مجلس النواب واللجان النوعية، كما يتواجد تواصل بين  مجلس النواب والمحافظين ".


استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم ، مع رؤساء اللجان النوعية لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التي تخص المواطن المصري .

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.

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