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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لودر جديد لـ إبشان.. رئيس بيلا: نهدف إلى دعم منظومة النظافة والتجميل

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إن الوحدة المحلية لقرية إبشان استلمت لودر جديد بهدف دعم منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة المواطنين، و ذلك في إطار خطة محافظة كفر الشيخ لدعم وتطوير منظومة النظافة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أن المعدات تأتي طبقا لاحتياجات الوحدات المحلية لدعم منظومة النظافة بها من خلال دعم جميع القرى باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة العامة.

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وفي سياق متصل، واصلت الوحدات المحلية بقري مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشكل مكثف بقراها تحت إشراف رؤساء القري، ومتابعة رئيس المركز والمدينة، ونائبا رئيس المركز والمدينة لشئون القري.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو بدوي، أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة باستخدام معدات النظافة، حيث تم رفع المخلفات من الشوارع والطرق، ورفع الإشغالات الموجودة بالشوارع.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية الجرايدة، بأعمالها المكثفة في النظافة، حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسة، للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للقرية.

وشنت الوحدات القروية بـ(إبشان - الكوم الطويل - دار السلام - الناصرية - الحوة - الشطوط - روس الفرخ - كفر العجمي - حازق)، حملات نظافة بالقري التابعة لهم، حيث جري رفع مخلفات القمامة من شوارع وطرق الوحدات، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، بالإضافة إلي المرور علي المنشآت الحكومية بنطاق الوحدات المحلية، وذلك تحت إشراف رؤوساء وسكرتيري الوحدات القروية، ومتابعة نائبا رئيس مركز ومدينة بيلا لشئون القري.

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بيلا مدينة بيلا كفر الشيخ رئيس مدينة بيلا محافظة كفر الشيخ

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