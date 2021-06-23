تعرف علي سعر ومواصفات جينيسيسG70  موديل 2021 بالسوق السعودي

تعتبر جينيسيس هي علامة تجارية فاخرة جديدة تم انشاءها في عام 2015 ، وتنتمي الي مجموعة هيونداي وتطمح الي منافسة مع عمالة عالم السيارات مثل شركات BMW و Lexus .

وتسعى دائما جينيسيس الى طرح موديلات وطرازات جديدة ومنافسة ، مثل G70 الجديدة موديل 2021 كسيارة سيدان في الأسواق العالمية ، والتي تأتى بمظهر راقي ، تتميز بالفخامة التصميم وكفاءة الأداء .

وظهرت مؤخرا السيارة جينيسيس طراز G70 لجديدة موديل 2021 ، داخل الأسواق السعودية ، و خلال السطور التالية نتعرف سويا على اهم مواصفات السيارة جينيسيس G70 الجديدة .

قوة جينيسيس G70

تتمتع سيارة جينيسيس G70 الجديدة بمحرك تيربو 2 لتر مكون من 4 سلندر بقوة 252 حصان وعزم 353 نيوتن متر, مع بقير أوتوماتيكي 8 سرعات , ولديها القدرة علي التسارع من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية, وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر، بمعدل استهلاك 10.7 .

تصميم جينيسيس G70

و جاءت سيارة جينيسيس G70 الجديدة بتصميم خارجي بسيط وانيق للغاية ، حيث تميزت بوجود مصابيح أمامية رباعية ليد رفيعة، مع فتحة تهوية موضوعة أسفل إطار الشبك الأمامي لعمل علي تحسين كفاءة تدفق الهواء.

بالإضافة الي انها تتمتع السيارة بشبك أمامي Crest Grille منخفض يعكس شخصيتها الجريئة، وتاتي من الجانب بوجود خط جانبي Parabolic Line يضيف مظهر عضلي لجانب السيارة.

وجاءت من الخلف بمصابيح الخلفية الرباعية فوق سطح غطاء صندوق الأمتعة، علاوة علي ذلك تتوفر بها مخارج عادم مزدوجة.

وتتواجد السيارة بـ 14 لون خارجي ، بالإضافة الي توافر خيارين معدنيين جديدين الأزرق تاسمان و البني سيدونا.

و تأتي السيارة من الداخل بمقصورة رائعة وجذابة ، يتوافر بها مقاعد جلد الأمامية منها تدعم التبريد و التدفئة، مع نظام صوتي ليكسيكين بـ 15 سماعة وشحن لاسلكي.

وتتميز بوجود شاشة وسطية لمسية 10.25 إنش وعدادات ثلاثية الأبعاد 12.3 إنش، مع عرض السرعة ومعلومات السائق بالزجاج الأمامي, مع توافر الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الذي يعمل علي كتم الصوت للشعور بالهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها اكثر راحة .

تتمتع بلوحة أجهزة القياس الإلكترونية The instrument cluster لتحسين الرؤية و القراءة منها ، بالإضافة الي شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي لتوفير سرعة شحن محسنة .

و تتمتع سيارة جينيسيس G70 الجديدة بكافة وسائل السلامة والأمان ،تتمثل في توافر نظام مكون من 10 وسائد هوائية، مع نظام الإضاءة الأمامية الذكية (IFS).

علاوة علي ذلك وجود مساعد تجنب التصادم الأمامي FCA، الانعطاف عند التقاطعات ، مع نظام مساعد لتجنب التصادم في النقطة العمياء BCA، بالإضافة الي وجود نظام الحفاظ على حارة السير (LKA).

وتتميز السيارة بنظام مساعد لتجنب الاصطدام الخلفي للسيارات العابرة (RCCA)،مع نظام التحكم الذكي في السرعة، مع وجود مصابيح الإرشاد عند الرجوع للخلف.

اما عن أسعار جينيسيس G70 الجديدة موديل 2021في الأسواق السعودية ، فتتراوح من 170,000 ألف ريال إلى حوالي 280,000 ألف ريال شاملة الضريبة على حسب الفئة السعرية لها .