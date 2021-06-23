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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا التابلت يؤدون الامتحان التجريبي .. اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا التابلت (طلاب المنازل والإعادة) الامتحان في الأحياء بالنسبة لعلمي علوم ، والاستاتيكا بالنسبة لعلمي رياضة ، والتاريخ بالنسبة لطلاب أدبي.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :  سيحضر طلاب الثانوية العامة  (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان التجريبي داخل اللجنة المدرسية وليس من المنزل.

وأضاف وزير التربية والتعليم : طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا جهاز التابلت ، سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقي فقط.

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وزير التعليم: كل من يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة كاذب

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ننشر رابط تحميل امتحانات الثانوية العامة التجريبية وإجاباتها

وأكد وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة والذي يعقد في الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021)،  الهدف منه :

- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.
أكد الدكتور طارق شوقي أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

 

وزير التعليم : مسموح بدخول اللجان بالكتاب والأسئلة  MCQ

وأوضح وزير التعليم أنه سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.

وقال وزير التربية والتعليم :إن جميع اسئلة امتحانات الثانوية العامة في نظام التقييم الجديد ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).


 وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)"، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. 

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