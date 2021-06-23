الرقابة المالية: التأمين الطبي يستحوذ على أقساط الشركات خلال 4 أشهر

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن استحوذ فرع التأمين الطبي على 30.72% من حجم أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى ، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال الفترة من يناير حتى ابريل 2021.



و ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن فرع تأمين السيارات التكميلي في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 18.84%، ثم فرع الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 15.1%، وجاء فرع تأمينات الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.21%.



أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع التأمين الهندسي جاء فى المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث محفظة الأقساط بنسبة 8.67%، ثم فرع تأمين البترول بنسبة 7.39% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.



وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن فرع الطيران جاء بالمرتبة السابعة بنسبة 3.98% خلال الـ4 أشهر الأولى من 2021، ثم فرع النقل البحري بالمركز الثامن بنسبة 1.81%، واحتل فرع تأمين أجسام السفن المركز التاسع بحصة 1.25%.



تابع تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن فرع تأمين السيارات الإجباري احتل المرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 1.18%، ثم جاء بالمركز الحادي عشر والأخير فرع النقل الداخلي بنسبة 0.85%.



