عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: التأمين الطبي يستحوذ على أقساط الشركات خلال 4 أشهر

الرقابة -المالية
الرقابة -المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن استحوذ فرع التأمين الطبي على 30.72% من حجم أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى ، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال الفترة من يناير حتى ابريل 2021.

و ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن فرع تأمين السيارات التكميلي في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 18.84%، ثم فرع الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 15.1%، وجاء فرع تأمينات الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 10.21%.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع التأمين الهندسي جاء فى المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث محفظة الأقساط بنسبة 8.67%، ثم فرع تأمين البترول بنسبة 7.39% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن فرع الطيران جاء بالمرتبة السابعة بنسبة 3.98% خلال الـ4 أشهر الأولى من 2021، ثم فرع النقل البحري بالمركز الثامن بنسبة 1.81%، واحتل فرع تأمين أجسام السفن المركز التاسع بحصة 1.25%.

تابع تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن فرع تأمين السيارات الإجباري احتل المرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 1.18%، ثم جاء بالمركز الحادي عشر والأخير فرع النقل الداخلي بنسبة 0.85%.

 

الرقابة المالية التامين هيئة الرقابة المالية تأمين تقرير

موضوعات متعلقة

مكاسب عودة الاستقرار لليبيا| انتعاشة اقتصادية تشهدها المنطقة واستثمارات بقيمة 162مليار دولار

ترشيحاتنا

6 خطوات تساعد العالم على التعافي من وباء كورونا.. خبير كوارث يوضحها

قرار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن ديون السودان

التأمين الصحي : اعتماد دواء جديد لعلاج ضمور العضلات الشوكي

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بهذا السعر

حتحوت: تصريحات عمرو الدردير لا تحتمل التأويل

تعرف علي سعر ومواصفات جينيسيسG70  موديل 2021 بالسوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

بـ لحية بيضاء.. حقيقة الصورة المتداولة للزعيم عادل إمام عبر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ