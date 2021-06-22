مستعدون لجميع السيناريوهات.. عباس شراقي: مصر لن تفرط في حصتها من المياه

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تعمل على الانتهاء من بوابات السد في أسرع وقت، موضحا أن إثيوبيا قامت بتخفيض ارتفاع السد في البوابة الوسطى إلى 8 أمتار لتخزين 4 مليارات متر مكعب.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «ما تقوم به إثيوبيا من تخزين المياه في الوقت الحالي هدفه سياسي، على الرغم من أن تخزين المياه مرفوض تماما من مصر والسودان»، منوها أن مصر مستعدة لجميع السيناريوهات بشأن السد الإثيوبي .



وأشار شراقي، أن الدولة المصرية لن تفرط في حصتها من المياه، وفي نفس الوقت نحافظ على الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر.



ونوه شراقي، أن إثيوبيا رفضت وجود خبراء أجانب لعدم إدانتها كما في اللجنة الدولية؛ مؤكدا أن ملف مصر والسودان لمجلس الأمن يتضمن مراحل التفاوض في أزمة السد وتقرير الخبراء الدوليين.

وجه السودان طلبا رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن لعقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في ملف سد النهضة، بعد فشل محاولات الوساطة المختلفة أمام تعنت إثيوبيا في المفاوضات.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصاق المهدي إن السودان يأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة والتي تهدد حياة الملايين. حسب "الحدث".

وأضافت وزير خارجية السودان في رسالتها التي بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن إن مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وصلت إلى طريق مسدود، حيث "قابلت إثيوبيا جهودنا المخلصة بالتعنت".

وتابعت:"نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ اي اجراءات أحادية الجانب.

وناشدت جميع الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

ودعا السودان الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية و الاقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع.