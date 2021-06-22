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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عباس شراقي: ادعاء إثيوبيا بموافقة مصر على جدول الملء أكاذيب

عباس شراقي
عباس شراقي

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الاتحاد الأفريقي منظومة ناشئة وإمكانياته متواضعة، ولا يملك آليات لحل أي قضية تشهدها القارة، إلا وكانت مصر استخدمتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام 2019.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأفريقي لم يقدم جديدًا في أزمة سد النهضة.

وتساءل، أين الاتحاد الأفريقي من مشاكل القارة، مثل ما يحدث في ليبيا، وتطورات الأحداث في تيجراي وغيرها من القضايا التي يعجز عن حلها الاتحاد الأفريقي فيتم اللجوء لمجلس الأمن.

وأشار عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إلى أن مباحثات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي طال أمدها لمدة قاربت عام كامل دون أي جديد.

ولفت إلى أنه حتى الوقت الحالي، لم تشغل إثيوبيا توربينات سد النهضة، مستنكرًا ادعاء إثيوبيا وزعمها كذبًا أن مصر وافقت على جدول ملء سد النهضة.

وقال  شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ان إثيوبيا تعمل على الانتهاء من بوابات السد في اسرع وقت، موضحا ان إثيوبيا قامت بتخفيض ارتفاع السد في البوابة الوسطى إلى 8 أمتار لتخزين 4 مليارات متر مكعب.


وأضاف خلال ،: «ما تقوم به إثيوبيا من تخزين المياه في الوقت الحالي هدفه سياسي، على الرغم من ان تخزين المياه مرفوض تماما من مصر والسودان»، منوها ان مصر مستعدة لجميع السيناريوهات بشأن السد الإثيوبي .


وأشار شراقي، أن الدولة المصرية لن تفرط في حصتها من المياه، وفي نفس الوقت نحافظ على الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر.


ونوه شراقي، أن إثيوبيا رفضت وجود خبراء أجانب لعدم إدانتها كما في اللجنة الدولية؛ مؤكدا أن ملف مصر والسودان لمجلس الأمن يتضمن مراحل التفاوض في ازمة السد وتقرير الخبراء الدوليين.


وجه السودان طلبا رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن لعقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في ملف سد النهضة، بعد فشل محاولات الوساطة المختلفة أمام تعنت إثيوبيا في المفاوضات.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصاق المهدي إن السودان يأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة والتي تهدد حياة الملايين. حسب "الحدث".

وأضافت وزير خارجية السودان في رسالتها التي بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن إن مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الافريقي وصلت إلى طريق مسدود، حيث "قابلت إثيوبيا جهودنا المخلصة بالتعنت".

وتابعت: "نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ اي إجراءات أحادية الجانب.

وناشدت جميع الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

ودعا السودان الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية و الإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع. 

الاتحاد الافريقي سد النهضة ملف سد النهضة مجلس الأمن وزارة الخارجية السودانية الدولة المصرية بوابات السد

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