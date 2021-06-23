محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف مرتضى منصور .. اليوم

تنظر محكمة جنح الاقتصادية اليوم الأربعاء، محاكمة سما المصري، بتهمة سب وقذف مرتضى منصور ونجليه.



وتقدم مرتضى منصور بطلب للتنازل عن الدعوى ضد سما المصري مثلما فعل فى ٨ قضايا سابقة.

كان أشرف ناجي محامى سما المصري، قال إن مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل فى ٨ قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية ضد موكلته بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

وأضاف ناجى، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مرتضى منصور قدم تنازلا اليوم فى 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بعد اتصالات من وسطاء، من أجل التصالح، بعد صدور قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.

وأوضح أنه توجد ٨ قضايا أخرى من مرتضى منصور ضد سما المصري مازالت قيد التحقيقات فى النيابة وسوف يتم الانتهاء منها قريبا بالتصالح.

وأكد أن مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الآن محبوسة وضعيفة، وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها.

وأشار ناجي إلى أن أسرة سما المصري سوف تقدم اعتذارا رسميا لمرتضى منصور عمّا بدر من "سما" من سب وقذف في حقه وحق نجليه.