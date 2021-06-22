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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جديد من مطار دبي بشأن رحلات مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلن مطار دبي الدولي أنه أعاد تشغيل رحلات مصر للطيران من وإلى مطار دبى لمبني الركاب رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 3 وذلك اعتبارا من بداية يوم 28 يونيو 2021.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الاوقات.

ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com او الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر او 042306666 من داخل الإمارات العربية المتحدة.

مطار دبي دبي مصر للطيران الامارات فيروس كورونا كورونا

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