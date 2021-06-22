قرار جديد من مطار دبي بشأن رحلات مصر للطيران

أعلن مطار دبي الدولي أنه أعاد تشغيل رحلات مصر للطيران من وإلى مطار دبى لمبني الركاب رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 3 وذلك اعتبارا من بداية يوم 28 يونيو 2021.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا علي سلامتهم في جميع الاوقات.

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