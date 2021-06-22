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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عباس شراقي: بحث عصام حجي عن السد الإثيوبي افتراضات خيالية

سد النهضة
سد النهضة

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن بحث عصام حجي عن السد الإثيوبي لا يعد بحثا علميا حقيقيا وإنما عبارة عن افتراضات خيالية.

وتابع خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا رفضت وجود خبراء دوليين في ملف السد.


وأضاف أن المكتب الاستشاري كان سيحدد السعة التخزينية والارتفاع في حالة عدم استمرار إثيوبيا بناء السد .

وأكد عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، أن قانون الأنهار الدولية ينص على حل الخلافات المائية بشكل سلمي وبالتفاوض، ومصر وقعت مع إثيوبيا اتفاقا عام 1891 ينص على عدم إقامة أي سدود إلا بموافقة الطرف الآخر.

وأوضح شراقي أن دول حوض النيل تربطهم اتفاقيات مائية تاريخية وليست استعمارية مشيرا إلى ان النيل الأزرق يساهم في 60 % من مياه الري في مصر.


وختم عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، مصر لا تستورد وات واحد من الكهرباء وتعتمد على إنتاجها.

 

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن المواطن المصري لن يشعر بأي ضرر من التخزين الثاني لـ السد الإثيوبي .

وتابع شراقي، أن مصر مستعدة لجميع السيناريوهات بشأن السد الإثيوبي ولكن الدولة المصرية لن تفرط في حصتها من المياه وفي الوقت نفسه تحافظ على الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر.

وأضاف شراقي أن إثيوبيا رفضت وجود خبراء أجانب لعدم إدانتها كما حدث في اللجنة الدولية مشيرا على أن ملف مصر والسودان لمجلس الأمن سيتضمن مراحل التفاوض في أزمة السد وتقرير الخبراء الدوليين وآراء الاستشاريين الألمان والفرنسيين والإنجليز في السد سيكون ضمن الملف


وأوضح أن الخبراء أكدوا أن الدراسات الهندسية للسد الإثيوبي غير مكتملة ولكن إثيوبيا اشترطت ألا تكون المفاوضات مانعة لاستمرار بناء السد وهذا أمرا غريبا.


قال شراقي، إن الاتحاد الأفريقي منظومة ناشئة وإمكانياته متواضعة، ولا يملك آليات لحل أي قضية تشهدها القارة، إلا وكانت مصر استخدمتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام 2019.

وتابع شراقي، أن الاتحاد الأفريقي لم يقدم جديدًا في أزمة سد النهضة.

وتساءل، أين الاتحاد الأفريقي من مشاكل القارة، مثل ما يحدث في ليبيا، وتطورات الأحداث في تيجراي وغيرها من القضايا التي يعجز عن حلها الاتحاد الأفريقي فيتم اللجوء لمجلس الأمن.

وأشار عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إلى أن مباحثات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي طال أمدها لمدة قاربت عام كامل دون أي جديد.

ولفت إلى أنه حتى الوقت الحالي، لم تشغل إثيوبيا توربينات سد النهضة، مستنكرًا ادعاء إثيوبيا وزعمها كذبًا أن مصر وافقت على جدول ملء سد النهضة.

وجه السودان طلبا رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن لعقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في ملف سد النهضة، بعد فشل محاولات الوساطة المختلفة أمام تعنت إثيوبيا في المفاوضات.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصاق المهدي إن السودان يأسف لإجراءات إثيوبيا المنفردة في سد النهضة والتي تهدد حياة الملايين. حسب "الحدث".

وأضافت وزير خارجية السودان في رسالتها التي بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن إن مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وصلت إلى طريق مسدود، حيث "قابلت إثيوبيا جهودنا المخلصة بالتعنت".

وتابعت: "نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ اي إجراءات أحادية الجانب.

وناشدت جميع الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

ودعا السودان الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وكل المنظمات الدولية و الإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع. 

عباس شراقي أحمد موسى بناء السد دول حوض النيل خبراء أجانب أستاذ الموارد المائية وزارة الخارجية السودانية

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