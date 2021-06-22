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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التغويز اللاهوائي..

محافظ الفيوم يكشف تفاصيل افتتاح أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة

صدى البلد

كشفت الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تفاصيل مشروع التغويز اللاهوائى، مؤكدا أن تم افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة.

 

وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيئة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة فى الحفاظ على البيئة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية.
 

وتابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن تشغيل مشروع التغويز اللاهوائى لتدوير القمامة بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، نتيجة لهذا التعاون البناء، ويعد المشروع مثالاً واضحاً للإرادة وتوظيف التمويل بالشكل الأمثل.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن الوحدة تعمل على 100 كيلو في الساعة من المخلفات، لافتا إلى أن هذه الوحدة نموذج أولي ونهدف التوسع أكثر خلال الفترة المقبلة.

 


فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع تحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللا هوائي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي.

ومن المقرر اليوم الثلاثاء، افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللا هوائي بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور عمرو عبد المجيد "مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنه مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف كذلك لدعم المجتمعات الريفية بمحافظه الفيوم وتحسين مستوى المعيشة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، حيث إن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع إرشادي بسعة 2.5 طن في اليوم وقدرة إنتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية، لافتة إلى أن المشروع يعتمد على اللامركزية في تدوير المخلفات واستغلالها ما يسهم في القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.

 

محافظ الفيوم المخلفات الزراعية المخلفات الصلبة المشروعات الاستثمارية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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