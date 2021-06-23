وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة.. إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية.. انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية

شبكة ألياف ضوئية.. وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة

تعرف على أبرزها.. "الاتصالات": إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية

وزير الاتصالات : انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية

وزير الاتصالات: تطوير مكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة الزحام في ظل كورونا

وزير الاتصالات: مليار و17 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات المحمول

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عن العديد من الملفات الهامة خلال تصريحات “لبرنامج مساء دي إم سي” عبر فضائية “دي ام سي” أهمها امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم.

كما كشف أيضا عن إطلاق 15 خدمة جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، مؤكدًا أن عدد الخدمات أصبح 75 خدمة.

وإليكم أبرز التصريحات..

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي” أن إدارة الشبكات سيكون من تخصص وزارة التربية والتعليم.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الحكومة بالكامل تتكاتف معا من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، منوها إلى ان تابلت الثانوية العامة مرتبط بشبكة منفصلة تماما عن الإنترنت.

وأشار طلعت إلى أن الشبكة عليها أكثر من 2500 مدرسة مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التى تعلم عدد المدارس .

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق 15 خدمة جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، مؤكدا أن عدد الخدمات أصبح 75 خدمة.

أهم الخدمات

وأضاف "طلعت"، أن أهم الخدمات التي يتم تقديمها هي “خدمات الأحوال المدنية، واستخراج بدل فاقد وتالف لبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى مستخرج شهادة الميلاد والوفاه”.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يوجد أيضا “خدمات التوثيق” بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدا أنه سوف نطلق دفعات أخرى من الخدمات بشكل متتابع خلال الشهور القادمة حتى نهاية العام.

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارات أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.



وأضاف ، أن في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بإعداد وزارة السياحة إلى العاصمة الجديدة.



وأكد أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، مشددا على أن الوزارات ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري الآن أرشفة المستندات الموجودة بالدولة المصرية ، مؤكدا أنه يوجد ملفات تحوي مليار ورقة وتجري أعمال الفهرسة والارشفة وفقا لأسلوب عملي حديث.

وأضاف طلعت، أنه يجرى الأن بناء تطبيقات حديثة ويتم العمل بها بهيئات الدولة.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه، لدينا أكثر من 700 تطبيق متخصص للوزارات والجهات الحكومية.

وأشار طلعت إلى أنه انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة، ويجرى حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم العمل على تطوير مكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة الزحام في ظل كورونا .



وأضاف طلعت أنه خلال عام 2018 و 2019 تم تطوير 1600 مكتب بينما في عام 2020 تم تطوير 1500 مكتب.

قال وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارات أصبحت متاحة الآن بشكل فعّال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.



وأضاف "عمرو طلعت" ، أنه في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التطوير في شبكات المحمول كبير، ووصل إلى مليار و170 مليون جنيه استثمارات .

وأضاف طلعت ، إنه من خلال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” سيتم توصيل الألياف الضوئية لكل المبانى الحكومية والمنازل والمدارس والمستشفيات وعددها أكثر من 1400 قرية بعدد مليون مبنى.

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة، ويجرى حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.