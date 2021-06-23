عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة.. إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية.. انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شبكة ألياف ضوئية.. وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة

تعرف على أبرزها.. "الاتصالات": إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية
وزير الاتصالات : انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية
وزير الاتصالات: تطوير مكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة الزحام في ظل كورونا

وزير الاتصالات: مليار و17 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات المحمول

 

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عن العديد من الملفات الهامة خلال تصريحات “لبرنامج مساء دي إم سي” عبر فضائية “دي ام سي” أهمها  امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم.

 

كما كشف أيضا عن إطلاق 15 خدمة جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، مؤكدًا أن عدد الخدمات أصبح 75 خدمة.

 

وإليكم أبرز التصريحات..

 

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن امتحانات الثانوية العامة ستجرى من خلال شبكة ألياف ضوئية مغلقة تصل بين المدارس وبنك الأسئلة الخاص بوزارة التربية والتعليم.

 

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”  أن إدارة الشبكات سيكون من تخصص وزارة التربية والتعليم.

 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الحكومة بالكامل تتكاتف معا من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، منوها إلى ان تابلت الثانوية العامة مرتبط بشبكة منفصلة تماما عن الإنترنت.

 

وأشار طلعت إلى أن الشبكة عليها أكثر من 2500 مدرسة مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التى تعلم عدد المدارس .

 

وأعلن الدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق 15 خدمة جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، مؤكدا أن عدد الخدمات أصبح 75 خدمة.

 

أهم الخدمات

وأضاف "طلعت"، أن أهم الخدمات التي يتم تقديمها هي “خدمات الأحوال المدنية، واستخراج بدل فاقد وتالف لبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى مستخرج شهادة الميلاد والوفاه”.

 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يوجد أيضا “خدمات التوثيق”  بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدا أنه سوف نطلق دفعات أخرى من الخدمات بشكل متتابع خلال الشهور القادمة حتى نهاية العام.

 

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارات أصبحت متاحة الآن بشكل فعال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.


وأضاف ، أن في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

 

وأوضح وزير الاتصالات، أن اجتماعه مع وزير السياحة كان في إطار متابعة بروتوكولات التعاون التي تتم بين الوزارتين، موضحا أن الاجتماع تناول الحديث عن المجهود المشترك الخاص بإعداد وزارة السياحة إلى العاصمة الجديدة.
 

وأكد أن وزارة الاتصالات تقوم بالعديد من الاجتماعات مع الوزارات المختلفة من أجل متابعة تطورات انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، مشددا على أن الوزارات ستنتقل إلكترونيا فقط ولا وجود للخدمات الورقية داخل وزارات العاصمة الجديدة.

 

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري الآن أرشفة المستندات الموجودة بالدولة المصرية ، مؤكدا أنه يوجد ملفات تحوي مليار ورقة وتجري أعمال الفهرسة والارشفة وفقا لأسلوب عملي حديث.

 

وأضاف طلعت، أنه يجرى الأن بناء تطبيقات حديثة  ويتم العمل بها بهيئات الدولة.

 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه، لدينا أكثر من 700 تطبيق متخصص للوزارات والجهات الحكومية.

 

وأشار طلعت إلى أنه انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة،  ويجرى حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم العمل على تطوير مكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة الزحام في ظل كورونا .


وأضاف طلعت  أنه خلال عام 2018 و 2019 تم تطوير 1600 مكتب بينما في عام 2020 تم تطوير 1500 مكتب.

 

قال وزير الاتصالات، إن خدمة تجديد رخص السيارات أصبحت متاحة الآن بشكل فعّال على منصة مصر الرقمية، وكذلك خدمة البطاقات التموينية وتفعيلها، منوها إلى أن منصة مصر تتيح خدمة التوكيلات إلكترونيا أيضا.


وأضاف "عمرو طلعت" ، أنه في حالة عمل توكيل على المنصة يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التوثيق من أجل التأكد من شخصيته فقط، متابعا:" الناس اللي مش هتقدر تتعامل مع المنصة ممكن تتواصل معانا على الرقم 15999 وعلى الفور سيتواصل معهم زميل يتابع التسجيل على المنصة".

 

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التطوير في شبكات المحمول كبير، ووصل إلى مليار و170 مليون جنيه استثمارات .

 

وأضاف طلعت ، إنه من خلال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” سيتم توصيل الألياف الضوئية لكل المبانى الحكومية والمنازل والمدارس والمستشفيات وعددها أكثر من 1400 قرية بعدد مليون مبنى.

 

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة،  ويجرى حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 

وزير الاتصالات الثانوية العامة استثمار التربية والتعليم تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مكاتب البريد منصة مصر الرقمية

موضوعات متعلقة

وزارة التضامن فى أسبوع .. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

آيات تعجيل الزواج من شخص معين

في عيد ميلاد أيمن الشيوي.. ترك الطب من أجل الفن

عبد القادر يكشف موقفه من العودة للأهلي والمشاركة في الأولمبياد

ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve تأتي بميزات جبارة.. مواصفات

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء

أسعار ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2021 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

حقيقة مسح الوجه بعد الدعاء بدعة.. الإفتاء توضح

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. من هو ابنه الفنان المعروف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ