تعرف على أسعار و مواصفات كيا سورينتو 2021 في مصر .. صور

تتألق شركة كيا الكورية داخل السوق المصري، بطرح كثير من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV التى أصبحت جزء من الشارع المصري .

وتتميز السيارات الـ SUV بارتفاعها عن الأرض و اتساع مقصورتها الداخلية و التقنيات الحديثة التى تحملها، ومن بين هذه الطرازات الأيقونة لشركة كيا تأتى سورينتو ، التى تعد من افضل السيارات الكورية بنظام الدفع الرباعي .

مواصفات كيا سورينتو 2021 في مصر



لذلك يطرح موقع " صدى البلد " الإخباري، ابرز الأسعار و المواصفات لسيارة كيا سورينتو موديل 2021 في مصر.

و تتمتع سيارة كيا سورينتو موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول يأتي بسعة 2400 سي سي، ينتج قوة قدرها 182 حصان، و 229 نيوتن. متر من عزم الدوران، و تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي ، اما المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، مع 343 نيوتن. متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات.

و دعمت سيارة كيا سورينتو بمواصفات الحماية و الأمان و ابرزها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، و خاصية التوازن عند المرتفعات و المنحدرات، وبرنامج دعم الفرامل، وبها حساسات ركن خلفية.

و حملت السيارة سورينتو حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام و قابلة للإمالة، مصابيح LED امامية و خلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصه وتحتوى على نظام الملاحة، تحتوى عداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصه.

وتأتى أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2021 في مصر ، كما يلى :

- الفئة الأولى A/T / PREMIUM بسعر 549 الف جنيه .

- الفئة الثانية LUXURY بسعر 649 الف جنيه .

- الفئة الثالثة EXCLUSIVE بسعر 749 الف جنيه .