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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار و مواصفات كيا سورينتو 2021 في مصر .. صور

كيا سورينتو موديل
كيا سورينتو موديل 2021

تتألق شركة كيا الكورية داخل السوق المصري، بطرح كثير من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام  الـ SUV التى أصبحت جزء من الشارع المصري .

وتتميز السيارات الـ SUV بارتفاعها عن الأرض و اتساع مقصورتها الداخلية و التقنيات الحديثة التى تحملها، ومن بين هذه الطرازات الأيقونة لشركة كيا تأتى سورينتو ، التى تعد من افضل السيارات الكورية بنظام الدفع الرباعي .

 

مواصفات كيا سورينتو 2021 في مصر
 

لذلك يطرح موقع " صدى البلد " الإخباري، ابرز الأسعار و المواصفات لسيارة كيا سورينتو موديل 2021 في مصر.

و تتمتع سيارة كيا سورينتو موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول يأتي بسعة 2400 سي سي، ينتج قوة قدرها 182 حصان، و 229 نيوتن. متر من عزم الدوران، و تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي ، اما المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، مع 343 نيوتن. متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات.

 

و دعمت سيارة كيا سورينتو بمواصفات الحماية و الأمان و ابرزها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، و خاصية التوازن عند المرتفعات و المنحدرات، وبرنامج دعم الفرامل، وبها حساسات ركن خلفية.

و حملت السيارة سورينتو حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدام و قابلة للإمالة، مصابيح LED امامية و خلفية، وبها شاشة تاتش بمقاس 10.5 بوصه وتحتوى على نظام الملاحة، تحتوى عداد رقمي بشاشة معلوماتية بمقاس 12 بوصه. 

 

وتأتى أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2021 في مصر ، كما يلى :

- الفئة الأولى A/T / PREMIUM  بسعر 549 الف جنيه .

- الفئة الثانية LUXURY بسعر 649 الف جنيه .

- الفئة الثالثة EXCLUSIVE بسعر 749 الف جنيه .

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