توصيات وتعليقات.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء السعودي

أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات (مفخخة) دون طيار، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة.

فيما تابع المجلس في اجتماعه الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية والوقائية والخدمية وفق منظومة عمل متكاملة، توفر لضيوف الرحمن كل سبل الراحة، والمزيد من التيسير لأداء الشعيرة في أجواء روحانية، بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وبإجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم من مخاطر جائحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي، والتعاون لإنجاح قمة دول مجموعة العشرين بإيطاليا ومؤتمر الأطراف في غلاسكو.

وتطرق المجلس إلى بحث نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (148).

ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط ب‍المملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت خارجية البحرين إن هذا عمل إرهابي جبان يعكس سلوك ميليشيا الحوثي العدائي الذي يستهدف المدنيين الآمنين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

وشددت خارجية البحرين على موقف المملكة الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.