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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| نانسى عجرم تخضع للتحقيق.. وأحمد كمال يكشف حقيقة إعتزال عبلة كامل

نانسى عجرم ود.فادى
نانسى عجرم ود.فادى الهاشم

نشر قسم الفن، عددا  من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ،ومنها سر خضوع نانسى عجرم للتحقيق ، وحقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل الفن ، وتفاصيل ختام مهرجان الاسماعيلية  : 

 

تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

 

أقيم منذ قليل، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ 22 والذي بدأ بالسلام الجمهوري.

 

وحضر الحفل كل من، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، اللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة، النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، نواب البرلمان أحمد عثمان وسامي سليم وآمال رزق الله، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

 

أحمد كمال يطمئن الجمهور على عبلة كامل..ويؤكد: لا تفكر في الاعتزال

 

أكد الفنان أحمد كمال في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة، ولا تفكر نهائيا في الاعتزال عن الفن.

وعن سبب غيابها قال الفنان أحمد كمال: "عبلة في مرحلة سكون لاختيار عمل يليق بمشوارها الفني، إلى جانب أن فترة كورونا جعلتها تفضل الابتعاد قليلا، وستعود قريبا لجمهورها إذا وجدت العمل الذي يستفزها".

 

أبرزها تيشيرت بـ 850 يورو .. 5 مشاهد جعلت ياسمين صبري تريند تويتر

 

تصدرت الفنانة ياسمين صبري خلال الساعات الماضية  مؤشر البحث عبر موقع التغريدات العالمى توتير ، رغم عدم تواجدها فى أعمال فنية خلال الفترة الماضية .

 

لعل تصدر ياسمين صبرى الى مؤشر البحث عبر موقع التغريدات العالمى  توتير يعود الى عدة أسباب ليست فنية بل تتعلق بـ نشاطها الدائم على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” وفى السطور التالية نرصد أبرز اللقطات التى جعلت ياسمين صبرى تتصدر : 

 

بعد الحكم على زوجها بـ 20 عاما .. نانسي عجرم تخضع للتحقيق

 

حالة من الجدل أثارها  خبر خضوع الفنانة  نانسي عجرم الى التحقيق خلال الأيام القادمة ، حيث أعتقد البعض انه من المقرر ان يتم فتح ملف قضية فيلاتها الشهيرة ، والتي قام فيها زوجها د. فادى الهاشم ، بقتل أحدى الأشخاص الذين اقتحموا منزلها .

 

وترددت شائعات ان أهل القتيل هم من دفعوا بإعادة التحقيق من جديد واستدعاء الفنانة نانسي عجرم من جديد ، ألا أن هذا الأمر ليس صحيحاً. 

 

5 فنانات يقدمن شخصية سعاد حسنى فى فيلم.. شاهد التفاصيل

 

بمناسبة مرور20 عاماً على وفاتها، قدمت مجلة What Women Want... Magazine ، فليماً قصيراً عن الفنانة سعاد حسنى ، وقد أستعانت بكل من الفنانات نسرين أمين وهند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن ومي الغيطي وبسنت شوقي ، ليقدمن شخصيتها ، وحمل أسم “ سعاد ”


 

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