بعد تفوقها في الإعدادية.. أول تعليق من الطالبة محاربة السرطان

استطاعت الطالبة هند سلام، المصابة بمرض السرطان، وتخضع للعلاج بمستشفى 57357، الحصول على مجموع عالٍ، وتفوقت على نفسها، خلال امتحانات المرحلة الإعدادية بالبحيرة.

قالت هند، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه :"نفسي ادخل كلية الطب وأهزم المرض ده وأقدر عليه".

وأضافت هند، أنه :"أشكر كل الدكاترة اللي عندي في المستشفى على اللي عملوه معايا والفضل ليهم في حاجات كتيرة".



يذكر أن الطالبة هند نظم لها زميلاتها بالمدرسة، ممرًا شرفيًا في آخر أيام الامتحانات، تقديرا منهن لتحديها الصعاب وعدم الاستسلام لمرضها، وسط تصفيق وإعجاب من المعلمين والطالبات، وغادرت «هند» المدرسة وسط هذا الممر الذي تجاوز طوله 6 أمتار.



وكانت كشفت هند عبد الفتاح ، طالبة الصف الثالث الإعدادي ، تفاصيل الممر الشرفي لها بعد أن حضرت الامتحانات رغم محاربة السرطان .

وعبرت عن عميق تقديرها وسعادتها بالممر الشرفي في مدرستها، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من قوتها في الحرب ضد مرض السرطان.



وتابعت طالبة الصف الثالث الإعدادي، أنه : "فوجئت من اللي حصل ده، وفرحني جدًا، وكنت بذاكر وأروح للامتحانات في عز مرضي".



ووجهت هند عبد الفتاح طالبة الصف الثالث الإعدادي، رسالة لكل محارب للسرطان، قائلة :"أقول أتحدى المرض اللعين ده، وماتعش في وهم المرض، وتعيط عشان مايغلبكش واغلبه أنت".



فيما شهدت إحدى مدارس محافظة البحيرة، لفتة إنسانية رائعة، حيث نظمت طالبات الشهادة الإعدادية ممرًا شرفيًا لزميلتهن المصابة بالسرطان.

