سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-6-2021

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك العقارى المصرى العربى 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الأهلى الكويتي بيريوس نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11جنيه للشراء و4.19جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.05جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك البركة نحو 4.07جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.



