خاص .. طائرة الأهلي يضم محمد محسن لاعب الزمالك لمدة أربعة مواسم

نجحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي برئاسة رؤوف عبد القادر، في التعاقد مع محمد محسن لاعب الزمالك في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي.

وكشف مصدر خاص لموقع “صدي البلد” عن أن الأهلي نجح في ضم اللاعب من صفوف الزمالك لمدة أربعة مواسم في إطار دعم فريق الطائرة ليظل مسيطرا علي الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة.

ثاني صفقات الطائرة

وتعد هذه الصفقة هي ثاني صفقات الأهلي لدعم العاب الصالات بعدما نجحوا في التعاقد مع محمد عسران لمدة أربعة مواسم، قادماً من فريق طلائع الجيش.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري العام هذا الموسم، بعد منافسة شرسة وقوية مع منافسه التقليدي الزمالك بينما توج الزمالك بلقب كأس مصر في مباراة ماراثونية منذ أيام قليل.

وكان محمد محسن قد توج مع الزمالك بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي بعد فوز الأبيض بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يوم الجمعة الماضي.

وحرص الدكتور حسن لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك على إجراء مكالمة هاتفية، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على التتويج والأداء المبهر الذي قدموه خلال الأشواط الخمس.

ويعد هذا التتويج هو سادس تتويجات نادي الزمالك لكأس مصر، بينما يمتلك الأهلي ل 21 لقبا كأكثر الأندية المصرية تتويجاً له.