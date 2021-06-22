خاص .. طائرة الأهلي يضم محمد محسن لاعب الزمالك لمدة أربعة مواسم
نجحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي برئاسة رؤوف عبد القادر، في التعاقد مع محمد محسن لاعب الزمالك في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي.
وكشف مصدر خاص لموقع “صدي البلد” عن أن الأهلي نجح في ضم اللاعب من صفوف الزمالك لمدة أربعة مواسم في إطار دعم فريق الطائرة ليظل مسيطرا علي الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة.
ثاني صفقات الطائرة
وتعد هذه الصفقة هي ثاني صفقات الأهلي لدعم العاب الصالات بعدما نجحوا في التعاقد مع محمد عسران لمدة أربعة مواسم، قادماً من فريق طلائع الجيش.
وكان النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري العام هذا الموسم، بعد منافسة شرسة وقوية مع منافسه التقليدي الزمالك بينما توج الزمالك بلقب كأس مصر في مباراة ماراثونية منذ أيام قليل.
وكان محمد محسن قد توج مع الزمالك بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي بعد فوز الأبيض بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يوم الجمعة الماضي.
وحرص الدكتور حسن لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك على إجراء مكالمة هاتفية، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على التتويج والأداء المبهر الذي قدموه خلال الأشواط الخمس.
ويعد هذا التتويج هو سادس تتويجات نادي الزمالك لكأس مصر، بينما يمتلك الأهلي ل 21 لقبا كأكثر الأندية المصرية تتويجاً له.