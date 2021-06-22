عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمار.. سفير المملكة بالقاهرة: طفرة تنموية ضخمة في مصر والسعودية

سفير السعودية بالقاهرة
سفير السعودية بالقاهرة

قال أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، إن  الأسبوع الماضي شهد اجتماع الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بين مصر والسعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وبمشاركة  رجال الأعمال المصريين والسعوديين .

 

وأضاف أسامة نقلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" اللجنة المصرية السعودية المشتركة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في كافة المجالات ذات الطبيعة التجارية والاجتماعية ".

 

وتابع نقلي:" هذا الاجتماع تأخر بسبب جائحة كورونا ولكن تم انعقاد الاجتماع الأسبوع الماضي وكان الاجتماع مهم حيث تابع تطور العلاقات بين مصر والسعودية في المجالات الثقافية والتجارية والصناعية".

 

وأكمل أسامة نقلي:"  المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها وتتحرك بوتيرة  متسارعة جدا، ومصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها أيضا وتسير بوتيرة سريعة ".

 

ولفت:" نلمس التطورات في مصر والسعودية في كافة القطاعات، وهناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى أعلى ".

 

وتابع أسامة نقلي:" نتحدث عن 6000 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات ضخمة  وهناك فرص واعدة كثيرة في جميع القطاعات في مصر والسعودية ".

المملكة السعودية مصر طفرة تنموية اسامة نقلي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عباس شراقي: لن نشعر بأي ضرر من التخزين الثاني لـ السد الإثيوبي

بسبب سد النهضة .. احمد موسى: المنطقة سوف تشهد توترا بسبب التعنت الإثيوبي

الزمالك والمحلة يتمسكان بالعلاقات التاريخية.. ويؤكدان حرصهما على مستقبل إمام عاشور

عباس شراقي: بحث عصام حجي عن السد الإثيوبي افتراضات خيالية

جمعة يستقبل رئيس البرلمان العربي وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي

ضوابط الحصول علي سيارة ذوي الإعاقة وفقا للقانون .. التفاصيل الكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ