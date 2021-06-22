استثمار.. سفير المملكة بالقاهرة: طفرة تنموية ضخمة في مصر والسعودية

قال أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، إن الأسبوع الماضي شهد اجتماع الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بين مصر والسعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وبمشاركة رجال الأعمال المصريين والسعوديين .

وأضاف أسامة نقلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" اللجنة المصرية السعودية المشتركة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في كافة المجالات ذات الطبيعة التجارية والاجتماعية ".

وتابع نقلي:" هذا الاجتماع تأخر بسبب جائحة كورونا ولكن تم انعقاد الاجتماع الأسبوع الماضي وكان الاجتماع مهم حيث تابع تطور العلاقات بين مصر والسعودية في المجالات الثقافية والتجارية والصناعية".

وأكمل أسامة نقلي:" المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها وتتحرك بوتيرة متسارعة جدا، ومصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها أيضا وتسير بوتيرة سريعة ".

ولفت:" نلمس التطورات في مصر والسعودية في كافة القطاعات، وهناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى أعلى ".

وتابع أسامة نقلي:" نتحدث عن 6000 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات ضخمة وهناك فرص واعدة كثيرة في جميع القطاعات في مصر والسعودية ".