من بينها مصر والسعودية..فروع جديدة لمدرسة هولبرتون الأمريكية بـ 9 دول عربية

أعلنت مدرسة هولبرتون العالمية الأمريكية، عن افتتاح 9 فروع جديدة لها في الشرق الأوسط، من بينها مصر والسعودية.

وبحسب موقع المدرسة، أعلنت مدرسة هولبرتون عن افتتاح فروع في مصر والأردن والعراق والإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت.

يذكر أن المدرسة افتتحت أول فرع لها في الشرق الأوسط في العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.

وبهذه الفروع أصبح إجمالي عدد مدارس هولبرتون 25 في جميع أنحاء العالم ، عبر خمس قارات و 19 دولة.

وقالت المدرسة ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه سيتم تجميع هذه الفروع خلال الفترة القادمة تحت كيان جديد يسمى مدرسة هولبرتون الشرق الأوسط.

وذكرت المدرسة في بيانها أنها تركز على تطوير استراتيجيات وبرامج للشباب في المهارات التقنية التي تشجع على الاندماج والشغف بالتكنولوجيا.



