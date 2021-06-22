الزمالك والمحلة يتمسكان بالعلاقات التاريخية.. ويؤكدان حرصهما على مستقبل إمام عاشور

متمسكا بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين نادي الزمالك ونادي غزل المحلة، أكد شوكت فضة عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة أن النادي متمسك بالاتفاق الذي تم مع نادي الزمالك بشأن اللاعب إمام عاشور، بخصوص المصالحة على باقي مستحقات غزل المحلة لدى اللاعب والتي تقدر بـ ٥٠٠ ألف جنيه، كان قد وقعها إمام عاشور على نفسه من أجل الانتقال للزمالك.

ونفى عضو مجلس غزل المحلة ما تردد بشأن عدم قبول التصالح من جانب نادي الغزل ووصف ما يكتب بأنه مجرد تقارير صحفية.

وكان نادي غزل المحلة قد أجرى اتفاقا مؤخرا مع الزمالك سدد بمقتضاه النادي عن اللاعب المبلغ على أن تخصم من مستحقاته لدى النادي.

وجاء ذلك حرصا على مستقبل اللاعب الذي فوجئ بحكم ضده بسبب عدم الالتزام بسداد الشيك في موعده المحدد.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي المسابقة .

المباراة أقيمت على استاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

ملخص اللقاء

بدأ الزمالك المباراة بشراسة هجومية وكاد أن يسجل بعد عرضية متقنة من يوسف أوباما حولها أشرف بنشرقي بتسديدة قوية لكنها علت عارضة المقاصة بقليل.

وفي الدقيقة 20 تكررت المحاولات البيضاء بصورة أكثر جدية بعد كرة وصلت أشرف بنشرقي في مواجهة المرمى تحت ضغط دفاعي ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وأهدر المقاصة فرصة الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة خلف دفاع الزمالك وصلت إلى أحمد عادل في موقف انفراد تام لكنه أطاح بها بتسديدة قوية فوق عارضة جنش.

الزمالك نجح في التقدم في الدقيقة 57 بعرضية من عبد الشافي إلى سيف الدين الجزيري ليحولها بتمريرة حريرية بالصدر إلى أوباما الذي أطلق قذيفة عانقت الشباك.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 61 بعد عرضية متقنة من محمد عبد الشافي حولها يوسف أوباما برأسية رائعة إلى شباك المقاصة ليحتفل الأبيض بمضاعفة تقدمه.

وحاول المقاصة الرد في الدقيقة 70 بقذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس بقليل لتضيع فرصة تقليص الفارق.