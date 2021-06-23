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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهند تختبر طائرات مسيرة لنقل أدوية ولقاحات كورونا لمناطق بعيدة|فيديو

الهند تختبر طائرات
الهند تختبر طائرات مسيرة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أجراء  الهند لأول مرّة تجارب لتسليم حزم بواسطة طائرات مسيرة على مسافة عشرات الكيلومترات، ما يتيح مستقبلا إرسال أدوية ولقاحات ضد فيروس كورونا إلى مناطق نائية.

وأُجيز لعشرين شركة ومنظمة إجراء طلعات تجريبية لمسافة تفوق المدى المسموح به للطائرات المسيرة والذي حددته الحكومة بـ450 مترا.

وأوضح أحد مؤسسي الشركة سيباستيان أنتو متحدثا لوكالة فرانس برس في موقع التجربة أنه "إذا افترضنا أن الحمولة أدوية فإن الطائرة المُسيّرة اجتازت 2.5 كلم في سبع دقائق وسلمت أدوية في الموقع المحدد قبل أن تعود" إلى نقطة انطلاقها.

كما طرحت الحكومة هذا الشهر استدراج عروض لمشغلي الطائرات المسيرة لمساعدتها على تنفيذ مشروع رائد لتسليم لوازم طبية، بهدف تكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.


صدر زعيم الكونجرس الهندي، راهول غاندي اليوم الثلاثاء كتابًا أبيض حول Covid-19 قال فيه "إن هدفه ليس توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة ولكن مساعدة الأمة على الاستعداد للموجة الثالثة من العدوى، وفق ماذكرت صحيفة ذا إنديان إكسبريس.

 

قال غاندي " البلد كله يعرف أن موجة ثالثة ستضربه لذا يجب الاستعداد".

 

أبلغت الهند عن 42640 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 ، وهي الأدنى في 91 يومًا ، و 1167 حالة وفاة ، وهي الأدنى منذ 14 أبريل ، في الـ 24 ساعة الماضية وفقًا لوزارة الصحة الاتحادية.

 

وبذلك ، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة 2،99،77،861 حالة بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3،89،302.

 

 

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