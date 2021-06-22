يكفي 24 شهرا.. التموين: حققنا اكتفاء ذاتيا من الأسماك واللحوم

التموين

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز والأسماك، و لدينا مخزون استراتيجى للسكر يصل إلى 7 أشهر ومخزون للحوم يصل إلى 24 شهرا، ومخزون للسلع بشكل عام يكفى لـ 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أنه يتم بذل جهود عديدة من أجل توفير السلع طوال العام وتوفير المخزون الاستراتيجى للسلع والحصول عليها بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هناك 1500 منفذ لوجسيتى من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة فى الوجهين البحرى والقبلى، وهناك مخزون استراتيجى لكل السلع التموينية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بسعر مناسب، و أن الرئيس يقوم بالتوسع فى الرقعة الزراعية وذلك من أجل زراعة جميع السلع، وتكون متوفرة بـ سعر مناسب.

هل ترتفع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى؟.. “الزراعيين تجيب”



قال الدكتور سيد خليفة إن نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء قبل عام 2015 وصل إلى 48% فقط، والآن وصل الآن إلى 58%، وذلك بفضل المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسي فى مجال الثروة الحيوانية فى النوبارية والفيوم وغيرهما.



وأضاف نقيب الزراعيين خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن أبرز تلك المشروعات هو مشروع البتلو، وهو مشروع يخدم حوالى 38 ألف مستفيد بتمويل يصل إلى 5 مليارات جنيه، منوها إلى أن صغار المربين يعملون على مشروع البتلو، ليحسنوا من وضعهم وحالتهم الاجتماعية.

وأشار خليفة إلي أن تلك المشروعات القومية قللت من فجوة استهلاك اللحوم الحمراء ، وبالتالى استقرار الأسعار حتى فى المواسم مثل عيد الأضحي وغيره ، منوها إلي أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرًا وفرت الكثير من فرص العمل حتى أصبح القطاع الزراعي ثاني أكبر قطاع يوفر فرص عمل فى مصر.



وأكد نقيب الزراعيين أن عهد الرئيس السيسي شهد مشروعات كبرى غيرت مخططات الدول في التعامل مع الدولة المصرية، حتى أضحت أكثر تأثيرا علي المستويين الإقليمي والدولي، وما شهده العالم من إنجازات تحققت على أرض الواقع من مدن جديدة من العلمين شمالا إلى أسوان الجديدة، والمشروعات الزراعية من توشكى إلى المغرة إلى الدلتا الجديدة.

وأشار إلى أن “التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة استطعنا التغلب عليها”، موضحًا أن تطوير الريف المصري من أعظم المشروعات التي يقوم بها الرئيس السيسي حاليًا، حيث ينقل مصر نقلة كبيرة بسبب القضاء على الصعوبات في الريف، كذلك مشروع تبطين الترع.