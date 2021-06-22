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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جمعة يستقبل رئيس البرلمان العربي وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي

جمعة يستقبل رئيس
جمعة يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، السفير عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، والنائبة سحر البزار رئيس منتدى شباب البرلمانيين الدولي.

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة عبر صفحتها الرسمية بعنوان الفساد ومخاطره

وزير الأوقاف : ديننا صلاح وإصلاح يأمرنا بمراعاة البلاد والعباد

وبحث الحضور، مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبخاصة في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني والعيش المشترك.

وخلال اللقاء أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإنجازاته العظيمة على المستوى الوطني والعربي والدولي.


وأهدى وزير الأوقاف ضيوفه الكرام بعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أهمها : "مشروعية الدولة الوطنية، الكليات الست، هويتنا الواقية في زمن العولمة، فقه الدولة وفقه الجماعة"، ودار النقاش حول مضمونها، وهو ما أشاد به الضيوف الكرام .

وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الأوقاف مع رئيس البرلمان العربي
وزير الاوقاف مختار جمعة البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي شباب البرلمانيين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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