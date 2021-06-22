تعرف على أسعار تذاكر عبدالله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسي في الرياض

حفلات 2021

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجوم «عبدالله الرويشد، داليا مبارك، فهد الكبيسي»، المرتقب يوم الجمعة 25 يونيو بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، عبر موقع بيع التذاكر تيكت مارشيه.

وأشارت شركة روتانا منظمة الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أخر أعمال عبدالله الرويشد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبرأحدث أغاني الفنان عبدالله الرويشد، بعنوان «التقينا»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد.

وعلى جانب آخر تعاون المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود.

آخر ألبومات داليا مبارك

طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم غنائي جديد تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان "في حياتك مستحيل" تضمنت مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.

وحملت الأغنيات الخمسة في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قام الشاعرة "العاليه" بكتابة كلمات الأغنيتين "في حياتك مستحيل" و "لاطحت من عيني"، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم "أبد ماهو عشاني" كلمات الشاعر "قوس" وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم "تمر البال"بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وقد حملت الأغنية الخامسة عنوان "وينك الليله" كتبها الشاعر "الجادل" وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو هشام السكران، وقام بعملية المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد، بعد أن تم تنفيذ الأغنيات موسيقيًا مع أهم العازفين والموسيقيين في العالم العربي، وبأهم الستوديوهات في السعودية والقاهرة.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها من ناحية الألحان مع الملحن ياسر بو علي، واصفه أن ألحانه للأغنيات "بالعبقرية" والمختلفة والمتميزة في سيناريو اللحن بأغنية عن أخرى، مؤكدة تفاؤلها الكبير بهذه الأغنيات ووصولها الى مسامع الجمهور بأقرب وقت، مظهرة حماسها الشديد لتقديم هذه الأغنيات مباشرة أمام الجمهور بالحفلات الغنائية في السعودية وخارجها.

كما قامت الشركة المنتجة للألبوم "تيونز" بعمل مونتاج فني كرتوني لجميع أغنيات الألبوم الخمسة التي عرضت في قناة داليا مبارك الرسمية في اليوتيوب، مظهره داليا مبارك بشكل مختلف ومميز وجميل، الى جانب توفرها بجميع المكتبات الموسيقية والإذاعية.