بيتسو ‏موسيماني يدعم عماد متعب عبر تويتر.. شاهد

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي دعم عماد متعب لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر موسيمانى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للقناص وكتب قائلاً "أتمنى لك الشفاء العاجل ".



وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وصرَّح عماد متعب عبر قناة “أون تايم سبورتس”: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".

وقال "متعب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "من فترة كنت تعبت شويه في الجونة، ودخلت المستشفى لأطمئن على نفسي، وطلع عندي حصوات على الكلي، والأطباء قالوا فيه مشكلة في القولون".



وأشار: "الموضوع عدى على خير، وبعدها عملت عملية في عيني منذ شهر ونصف، ودا سبب أن فيه تغير في وجهي، لكن الحمد لله بقيت كويس".



وأوضح: "التعب مالوش علاقة بالجلطة اللي كانت عندي، ومفيش أي مشكلة كبيرة"، مردفا: "بشكر كل الناس اللي سألت عني.. وأنا عايز الناس تطمن مفيش أي حاجه خالص.. وأما قلت أنا هسافر كنت بقول كدا علشان أسافر اطمن على نفسي مش فكرة أني بشتكي من حاجه".



تصدر عماد متعب نجم منتخب مصر والنادى الاهلى سابقا ، تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد ما كشف عن عزمه السفر إلي أوروبا في رحلة علاجية للاطمئنان علي حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ عماد متعب ” لدعمة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

يذكر أن متعب قال في تصريحات تليفزيونية: عندما تستقر الأوضاع سأسافر إلي أوروبا للاطمئنان علي صحتي.

وفي وقت سابق تغيب عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن تحليل مباراة الأهلى والزمالك التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

وكتب عماد متعب عبر حسابه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : "خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعنى من الالتقاء بكم عبر شاشتكم المفضلة ontime sports فى استوديو القمة.. بالتوفيق لكل نجوم الأستوديو اليوم.. ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين.. وكل عام والشعب المصري كله بخير".



حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عاما مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك عماد متعب بقميص الأهلي فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف فى 6 مباريات .

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة، كما شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

وقاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003"، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010.