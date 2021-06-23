أحمد موسى يهاجم أردوغان.. بشرى سارة من وزير التموين.. الكهرباء تغلظ عقوبة سرقة التيار

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار المهمة، وعلى رأسها ما يلي:

عباس شراقي: ادعاء إثيوبيا بموافقة مصر على جدول الملء أكاذيب

قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الاتحاد الأفريقي منظومة ناشئة وإمكانياته متواضعة، ولا يملك آليات لحل أي قضية تشهدها القارة، إلا وكانت مصر استخدمتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام 2019.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأفريقي لم يقدم جديدًا في أزمة سد النهضة.

وتساءل، أين الاتحاد الأفريقي من مشاكل القارة، مثل ما يحدث في ليبيا، وتطورات الأحداث في تيجراي وغيرها من القضايا التي يعجز عن حلها الاتحاد الأفريقي فيتم اللجوء لمجلس الأمن.



وزير التموين: أسعار اللحوم السودانية لن ترتفع..ولدينا احتياطي 6.5 شهر من القمح



قال على المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب كافة القضايا التي تخص المواطن، وفي الاجتماع مع الرئيس تم التطرق للحديث عن ما تم في موسم القمح، مضيفا:" اقتربنا من الوصول لـ 3.6 مليون طن من القمح وهذا يوفر احتياطي استراتيجي بـ 6.5 شهر استهلاك وهذا رقم لم يحدث من قبل".

وأضاف علي المصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:" نعمل على إتاحة السلع الاساسية مما يسهم في عدم تحرك الأسعار السلع في السوق ". ..

أحمد موسى يشن هجوما على إثيوبيا: مصير 150 مليون مصري وسوداني لن يتحكم فيه أحد



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تطورًا وتحولًا كبيرًا من قبل السودان في أزمة سد النهضة، في ظل اقتراب موعد الملء الثاني الذي أعلنته أديس أبابا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السودان يطالب مجلس الأمن بإيجاد وساطة جديدة في أزمة سد النهضة، وذلك بعد فشل الوساطة الأفريقية.

ولفت إلى أن طلب السودان هذا يعني أنه تم نقل الملف مجددًا بطريقة أخرى وقوة أكبر إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هناك تفاهمًا في طريقة تحرك مصر والسودان في هذه الأزمة. ..

مفاجأة عن سد النهضة.. عباس شراقي: إثيوبيا لم تركب التوربينات حتى الآن



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق في السابق على عدم اتخاذ قرار أحادي في ملف سد النهضة، مشيرا الي أن امكانيات الاتحاد الافريقي متواضعة ولن يستطيع حل أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان الاتحاد الافريقي منظمة ناشئة ولا تستطيع حل مشكلات مثل ليبيا و إقليم تيجراي وغيرهما من المشكلات التي تواجه القارة؛ مرددا: « الاتحاد الافريقي لم يأت بجديد في ملف سد النهضة». ..



بعد حكم الإعدام لزوجها.. والد شهيدة الشرف يوجه الشكر للقضاء



أكد عادل حسن، والد شهيدة الشرف بالمنصورة، أن حكم القاضي اليوم على قاتل ابنته والمعروفة بـ"شهيدة الشرف" في الدقهلية، بالإعدام خفف على أهلها وطمئن قلوبهم بوجود قضاء عادل في مصر.

ووجه عادل حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلاميين كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،الشكر للقضاء المصري الذي أعاد حق أبنته إيمان بعد إعتداء زوجها الخائن عليها وقتلها. .. المزيد

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قال ياسر سيد أحمد محام بالنقض ، إنه صدر الحكم حضوريا على مودة الأدهم و كل من حضروا معها 6 سنوات و غيابيا على حنين حسام بـ 10 سنوات.

وأضاف " أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنه من المتبع أن الشخص الذي حكم عليه حضوريا من الممكن أن يستأنف في الحكم خلال 60 يوما منذ صدور الحكم لكي يطعن على الحكم.

وأشار إلى أن الطعن على الحكم ليس له علاقة بموضوع الحكم و لكن يتعلق فقط الاستئناف على مدة الحكم، موضحا أن رئيس المحكمة أعطى مقدمة للحكم قبل أن يصدر الحكم نفسه. .. المزيد

مجلس الأمن المحطة قبل الأخيرة..أحمد موسى:لا نثق في إثيوبيا لأنها بلا عهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأفريقي -تحت قيادة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية- فشل في التقدم خطوة واحدة في أزمة سد النهضة.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن ينقص كوب واحد من حصة مصر من المياه كما أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي.

وأكد أن إثيوبيا تريد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة ومن ثم التوصل لاتفاق وهو عكس ما تريده مصر والسودان، اللتان ترفضان ما تسعى إليه أديس أبابا. .. المزيد





متحدث الكهرباء: غرامة 100ألف جنيه وحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائي



قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة التيار الكهربائي من التحديات التي تقابلها الوزارة، وتقوم بتوجيهها بأكثر من آلية.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جزءا خاصا بما يعرف بـ مخالفة شروط التعاقد، لافتاً إلى أن هناك مباني تأخذ تيار كهربائي بطريقة غير قانونية، وهو مجرم قانونيا. .. المزيد





للصبر حدود.. أحمد موسى: إثيوبيا تتعامل مع أزمة السد بمنتهي العنجهية والتكبر



قال الإعلامي أحمد موسى، ان كل البدائل متاحة للتعامل مع سد الخراب الإثيوبي، موضحا أن اللجوء إلى مجلس الأمن من قبل مصر والسودان ومطالبته بالتدخل يعتبر التحرك قبل الأخير.



وأشار موسى إلى أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا في ملف سد النهضة، موضحا أن السودان طالبت مجلس الأمن بتحديد جلسة عاجلة لبحث أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي. .. المزيد

لن نسمح بوجود 20 ألف إرهابي..أحمد موسى: يا أردوغان هتخرج من ليبيا



شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما شديد على التواجد التركي على الأراضي الليبية؛ موضحا أن عدد المرتزقة الاتراك هناك يقدر بـ 20 ألف إرهابي وفق تقرير الأمم المتحدة.



وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أردوغان يسعى للسيطرة على الأراضي الليبي والمقدرات الوطنية هناك؛ مشيرا إلى أن الحكومة الليبية الحالية هي صاحبة القرار في إعادة الاستقرار لليبيا. .. المزيد





أحمد موسى: مرتزقة تركيا تمثل تهديدًا على الشعب الليبي



قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الحكومة الليبية الحالية هي صاحبة القرار في إعادة الاستقرار للدولة، وليس لأي دولة أخرى أن تقحم نفسها في ذلك خصوصًا تركيا؛ موضحا ، أن تركيا لم تقدم أي دعم للقضية الليبية إلا بعض الأكاذيب التي تحاول تصديرها للعالم.

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن مرتزقة تركيا تمثل تهديدًا على الشعب الليبي، وعلى أنقرة سحبها فورًا.

وأكد موسى أن ليبيا أمن قومي لمصر ويجب طرد المرتزقة من أراضيها ويوجد 20 ألف إرهابي في ليبيا وفقا لتقرير الأمم المتحدة . .. المزيد