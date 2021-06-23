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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقات تاريخية.. سفير السعودية بالقاهرة يعلق على صور الرئيس السيسي وولي العهد

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

علق أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة، على صور لقاء الرئيس السيسي بـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تم مؤخرا في شرم الشيخ.

 

وقال أسامة نقلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هذه الصور تكشف حجم العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسعودية ".

 

وأضاف نقلي:" تأتي هذه الصور ضمن سلسلة من لقاءات على مستوى القيادة السياسية والحكومة، وهذه النوعية من اللقاءات لم تنقطع وصور الرئيس السيسي وولي عهد السعودية تجعل الفرد يستشعر مدى الاستقرار الذي تشهده العلاقة بين مصر والسعودية".

 

وتابع أسامة نقلي:" هناك رغبة من قيادة كلا البلدين على تطوير العلاقة بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة “، مضيفا:” العلاقات بين مصر والسعودية بدأت من خلال علاقات شعبية  بين الشعبين".

 

وأكمل:" ما يقارب من 500 ألف مواطن سعودي مقيم في مصر، وهي أكبر جالية سعودية مقيمة خارج السعودية، كما أن هناك جالية مصرية في السعودية تعتبر أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر“، مضيفا:” هناك رغبة من شعبي البلدين على توطيد العلاقات بينهما بحيث تجمعهما روابط أسرية وعائلية وتجارية وسياسية".

 

وأكمل أسامة نقلي:"  المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها وتتحرك بوتيرة  متسارعة جدا، ومصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها أيضا وتسير بوتيرة سريعة ".

 

ولفت نقلي:" نلمس التطورات في مصر والسعودية في كافة القطاعات، وهناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى أعلى ".

 

وتابع أسامة نقلي:" نتحدث عن 6000 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات ضخمة، وهناك فرص واعدة كثيرة في جميع القطاعات في مصر والسعودية ".

السعودية الرئيس السيسي ولي العهد سفير السعودية اسامة نقلي أخبار التوك شو اليوم

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