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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمسً تعلن كشوف حضور الطلاب بلجان امتحانات الترم الثاني

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

قل الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم توجد 
أي حالة اشتباه لكورونا حتي الآن مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

 

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وزير الطيران يصل جامعة MSA لحضور احتفالية تسليم الراديو سوند .. شاهد

واضاف الدكتور اجمد خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم الاعلان عن كشوف حضور الطلاب بلجان الامتحان يوم الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١
الرابط التالي
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/viced_students_agr_asu_edu_eg/EpTwZR3yIT9Jl2B3rsNkRjEBzL1wRHGLyXxrMo7GuRJKEg?e=naGR8n

وأكد الدكتور احمد أن إدارة الكلية تقبل اي عذر طبي في حالة تطبيق كافة الشروط وهي ان يتقدم الطالب بعذر طبي من تحديد مستشفيات جامعة عين شمس .

 افتتح هشام  تمراز نائب رئيس جامعة هينز شمسً  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المستشارة نادية محمود قائم بعمل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية، المستشار احمد الحوفي الأمين العام للجنة العليا للاجراءات القانونية، المستشار محمد شتات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، ا.  محمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية،  
الدورة التدريبية لاعضاء الادارة القانونية بجامعة عين شمس.

حيث اكد ا. د هشام تمراز ان ادارة الجامعة تحرص علي اقامة دورات تدريبية باستمرار لصقل مهارات السادة الاداريين بالجامعة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية  في اطار خطة قطاع الإدارات القانونية لدعم القدرات الفنية لاعضاء الادارات القانونية
ويشمل البرنامج ٤٧ عضو ادارة قانونية مقسمين علي ثلاث مجموعات اسبوعيا ، بحد اقصي ١٦ عضو في كل دورة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ويهدف البرنامج التدريبي الي صقل ، ودعم وتعزيز القدرات العملية لعضو الادارة القانونية بالجامعة في أداء الأعمال ، التذكير بالمبادئ والاصول النظرية، التعرف علي المآخذ الفنية وأوجه القصور التي تشوب عمل الإدارات  القانونيةمن واقع ما ترصده تقارير التفتيش الفني الي جانب تعزيز دور  الادارة القانونية في تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد.

وزير الطيران فيروس الإجراءات الاحترازية رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس زراعة عين شمس مواجهة فيروس كورونا دورات تدريبية

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