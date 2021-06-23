بوكايو ساكا رجل مباراة انجلترا والتشيك في يورو 2020

فاز بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الإنجليزي بنظيره التشيكي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية"يورو 2020".

وفاز منتخب انجلترا على نظيره التشيكي بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

بوكايو ساكا حصد الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، حيث ساهم في انتصار الإنجليز على التشيك، وظهر بشكل رائع على المستوى الفردي، حيث أكمل 5 مراوغات ناجحة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا لـ ٧ نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد منتخب التشيك عند ٤ نقاط في المركز الثالث وكان قد ضمن تأهله قبل انطلاق الجولة.

تشكيل إنجلترا أمام التشيك في يورو 2020

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا أمام التشيك كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - كالفين فيليبس - جاك جيراليش

خط الهجوم: بوكايو ساكا - رحيم ستيرلنج - هاري كين