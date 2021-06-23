عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوكايو ساكا رجل مباراة انجلترا والتشيك في يورو 2020

صدى البلد

فاز بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الإنجليزي بنظيره التشيكي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية"يورو 2020".

وفاز منتخب انجلترا على نظيره التشيكي بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

بوكايو ساكا حصد الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم، حيث ساهم في انتصار الإنجليز على التشيك، وظهر بشكل رائع على المستوى الفردي، حيث أكمل 5 مراوغات ناجحة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا لـ ٧ نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد منتخب التشيك عند ٤ نقاط في المركز الثالث وكان قد ضمن تأهله قبل انطلاق الجولة.

تشكيل إنجلترا أمام التشيك في يورو 2020

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا أمام التشيك كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - كالفين فيليبس - جاك جيراليش

خط الهجوم: بوكايو ساكا - رحيم ستيرلنج - هاري كين

انجلترا يورو 2020 أرسنال ساكا دور المجموعات منتخب التشيك

ترشيحاتنا

6 خطوات تساعد العالم على التعافي من وباء كورونا.. خبير كوارث يوضحها

قرار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن ديون السودان

التأمين الصحي : اعتماد دواء جديد لعلاج ضمور العضلات الشوكي

رجل أعمال يشتري قصر أمير الكويت الراحل بهذا السعر

حتحوت: تصريحات عمرو الدردير لا تحتمل التأويل

تعرف علي سعر ومواصفات جينيسيسG70  موديل 2021 بالسوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

بـ لحية بيضاء.. حقيقة الصورة المتداولة للزعيم عادل إمام عبر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ