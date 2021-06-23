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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية

يواصل اليوم الأربعاء، طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021.

 

ويؤدي طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء الامتحان في مادة القرآن الكريم، وتبدأ اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الحادية عشرة.

 

مواعيد امتحانات العلمي بالثانوية الأزهرية

بدأت امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

 

ويمتحن الطلاب، اليوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

 

أما يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

 

وفي يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

 

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

 

الامتحان الشفوي
يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان  الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

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